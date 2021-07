Hodně zajímavé jméno pro Kings! Švéd poprvé v NHL mění dres

Výměna, která by měla zase o krůček posunout Los Angeles v cestě zpět mezi ty lepší týmy. Vedení Králů z Kalifornie získalo výměnou z Nashvillu velice kvalitní posilu, stěhuje se nenápadný forvard Viktor Arvidsson.

Ani během finále o Stanleyův pohár National Hockey League nespí. Na své si přijdou i milovníci výměn a jednu hodně zajímavou mají na svědomí Los Angeles s Nashvillem.

Nashville začíná pomalu ztrácet na špičku soutěže, a tak vedení začíná jednat. Došlo na dlouholetou oporu útočných řad, která do této chvíle působila pouze v dresu Predators. Řeč je o osmadvacetiletém Viktoru Arvidssonovi.

Švédský útočník se do slunné Kalifornie stěhuje po sedmi letech strávených v klubu. Pred za něj naopak získali hned dvě volby – jednu ve druhém kole letošního draftu a druhou ve třetím kole draftu 2022.

„Chceme Viktorovi poděkovat za vše, co udělal pro naší organizaci. Byl klíčovou postavou naší cesty do finále v roce 2017. Přeje mu a jeho rodině jen to nejlepší,“ okomentoval jeho odchod generální manažer David Poile.

Pro vedení celku z hlavního města Tennessee tak vzniká skvělá příležitost značně přebudovat kádr. V tuto chvíli totiž mají Predators pod platovým stropem přes dvaadvacet milionů dolarů, se kterými mohou operovat.

Část jisté poslouží k prodloužení smlouvy s brankářem Juuse Sarosem, bez smlouvy jsou po tomto ročníku i Pekka Rinne, Mikael Granlund, Erik Haula, Eeli Tolvanen či Dante Fabbro.

Teď ale zpátky k Arvidssonovi. Křídelník menší postavy už za ty roky v NHL dokázal, že rozhodně má co nabídnout. Stačí se podívat na jeho čísla, vždyť dvakrát se dostal na hranici jednašedesáti kanadských bodů za sezonu a jednou dokonce dosáhl na čtyřiatřicet vstřelených gólů za sezonu.

Letos má za sebou trochu slabší sezonu, když v padesáti zápasech vstřelil deset branek a přidal patnáct asistencí. Solidní čísla, ovšem jistě i on sám ví, že má kvality ještě na lepší výsledky.

V LA dostane šanci vypracovat se mezi klíčové hráče a může být jednou z důležitých tváří přestavby. Otázkou zůstává, jak mu sedne přesun do nového prostředí.

