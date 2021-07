Hektické léto Adama Foxe. Po promoci do toho teprve šlápnu!

Má za sebou vskutku hektické období. „Busy“, v každém slova smyslu, jak říkají v zámoří.

Nejprve přepsal historii, když jako teprve druhý hráč v historii NHL vyhrál Norris Trophy pro nejlepšího obránce už po druhé sezóně v lize. Před ním se takto blýskl jen Bobby Orr v roce 1968. Mimochodem pozdější osminásobný vítěz slavné trofeje.

Zápis do klubové historie v této konfrontaci nevyznívá už tak významně, přesto stojí za zmínku. Fox je po Dougu Harveym, Harrym Howellovi a Brianu Leetchovi teprve čtvrtým vítězem Norris Trophy z řad Jezdců. A to ještě Doug Harvey, sedmkrát nejlepší bek, strávil většinu kariéry v Montrealu, Rangerem se stal ve věku 37-40 let a jako hráč tohoto klubu získal až poslední sedmou Norris Trophy.

Adam Fox je také prvním Jezdcem, který vyhrál nějakou individuální trofej, od Henrika Lundqvista, nejlepšího brankáře sezóny 2011-12. Od té doby uběhlo devět let.

Je toho zatraceně dost, a přesto to není všechno. Adam Fox totiž také tohle léto končí vysokou školu. Po náročné, posunuté sezóně ho čekají promoce na Harvardu, odkud naskočil do NHL coby dvaadvacetiletý teprve loni.

„Bude krásné získat konečně diplom,“ sdělil finišující student v telefonickém rozhovoru listu NY Post. Zbývá mu dokončit dva on-line kursy a měl by získat diplom z psychologie. Pak to teprve míní roztočit!

„Rád bych byl platný v každém střídání,“ řekl Fox k dotazu na to, kam se ještě může posunout. „Jako každý se snažíte o účinný hokej, chci zápasům dominovat. Chci se o to pokoušet. Se skvělými hráči, které máme, se snažím tvořit hru a předávat jim puky.“

Zapomínat nechce ani na defenzivní stránku hry. „Rád bych byl dobrým obousměrným bekem. Určitá obranná zodpovědnost je pro mě důležitá. Jednoduše hrát každé střídání, co je potřeba.“

Fox také vstoupí do posledního ročníku nováčkovské smlouvy. Klub má nového trenéra, s nímž by měl potvrdit rostoucí ambice. Rangers shromáždili tolik talentu, co málokterý další klub v NHL. Pokud ho Gerard Gallant dobře uchopí a zformuje, mohou patřit brzo k favoritům.

Adam Fox tvoří s Ryanem Lindgrenem jednu nejefektivnějších a nejmladších obranných dvojic v NHL. Nejen oni budou důležitou součástí klubových plánů do příštích let. Lze očekávat, že Američan Fox dostane za rok smlouvu, která ho katapultuje mezi nejlépe placené obránce ligy.

