Hall, Krejčí ani Rask nejdou po penězích. Zůstanou všichni v Bostonu?

Hodně práce čeká v létě generálního manažera Bruins Dona Sweeneyho. Smlouva končí šesti útočníkům, pěti obráncům a oběma hlavním brankářům. Doba je těžká pro všechny, pokud si s ní ale někdo poradí, bude to spořivý Sweeney. Tím spíš, že někteří borci sami avizují ochotu „dát slevu“.

V posezónních rozhovorech se tak jasně vyjádřili Taylor Hall i David Krejčí. Především prvně jmenovaný byl po přestupu z Buffala doslova nadšený. Velmi dobře si uvědomuje, že peníze nejsou všechno. Je hezké dostávat tučné šeky, pocity však kalí, pakliže se do práce netěšíte.

Devětadvacetiletý Kanaďan si nijak neužil angažmá v Arizoně ani v Buffalu, v Bostonu to bylo jiné. „Cítím, že jsem zapadl, snad to cítí stejně. Sám nevím, jaká je teď moje hodnota. Myslím, že jsem měl dvě odlišné sezóny. Nebudu se v téhle fázi kariéry snažit maximalizovat svou cenu. Je to víc o tom, abych se cítil dobře než o penězích. Chceme najít domov na pár dalších let,“ řekl Hall.

Držitel Hart Trophy z roku 2018 byl jednou z největších tref letošní uzávěrky přestupů. V šestnácti zápasech základní části stihnul 8 branek a 14 bodů. V play off přidal 5 bodů v 11 utkáních. Končí mu roční smlouva na 8 miliónů dolarů, kterou podepsal loni v létě u Sabres.

Během rozhovoru Hall zdůraznil, že v týmu jsou další hráči, kteří jsou v něm déle než on, a nemíní finanční stránku nového kontraktu hrotit. Konkrétně spoluhráč z útoku David Krejčí, jemuž končí šestiletá smlouva na 43,5 miliónů dolarů, bude rovněž nechráněným volným agentem.

Krejčí je v pětatřiceti o šest let starší, o delší smlouvě už u něj nemůže být řeč. Rovněž se nechal slyšet, že jeho „příští smlouva nebude o penězích“. Rodák ze Šternberka prohlásil, že si sám sebe nedokáže představit v jiném týmu, nicméně současně dodal, že se stran budoucnosti ještě pevně nerozhodl.

Krejčího výhodou je, že je stále produktivní. Možná trochu zpomalil, ale jinak hru zklidňuje, dává ji řád. Hraje účelně, skvěle brání. Třeba Martin Nečas se v minulosti nechal slyšet, že právě Krejčí je pro svou univerzálnost jeho vzorem. 44 bodů v 51 zápasech základní části a 9 bodů v 11 utkáních play off dává českému veteránovi pořád slušnou pozici na pokračování v NHL. Do tisícovky odehraných duelů v základní části mu jich schází 38, všech 962 zápasů odehrál v Bostonu.

Také Tuukka Rask ve 34 letech naznačil, že peníze nebudou při jednáních jeho hlavním cílem. Hráči jsou si vědomi, že v době stagnujícího platového stropu a poloprázdných arén si ani moc diktovat nemohou. Zda Don Sweeney všechny veterány přesto prodlouží, není vůbec jisté. Loni se například rozešel s kapitánem Zdeno Chárou. Za rok ukončí kontrakty Patrice Bergeron a Charlie McAvoy, za dva roky David Pastrňák, i to bude třeba už teď zohlednit.

