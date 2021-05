Hall by rád dres Medvědů oblékal i nadále

Taylor Hall se na konci posledního přestupového období přesunul z organizace Buffala Sabres do Bostonu Bruins, kde se mu začalo ve druhé útočné formaci dařit. Nyní se devětadvacetiletý Kanaďan nechal slyšet, že by Medvědy po sezóně rozhodně opustit nechtěl.

Taylor Hall se po skončení této sezóny může stát nechráněným volným hráčem, ale kanadský útočník, který letos oslaví třicáté narozeniny, doufá, že v dohledné budoucnosti svůj dres nebude muset opět měnit.

„Chci tu hrát, nejen jeden nebo dva roky, ale doufám, že tu zůstanu ještě déle. Upřímně ani nedokážu odhadnout, jaká je momentálně má cena, ale o smlouvu se momentálně nebojím, ta se vyřeší v létě. Teď řeším úplně jiné věci jako hokejista, jako spoluhráč,“ začal vykládat Taylor Hall.

Boston získal Halla společně s útočníkem Curtisem Lazarem ve výměně za nevýrazného Anderse Bjorka a druhé kolo draftu v roce 2021. Taylor Hall podepsal vloni v říjnu s Buffalem smlouvu na jeden rok v hodnotě 8 milionů dolarů a na konci července tohoto roku se může stát nechráněným volným hráčem.

Rodák z Calgary si v dresu Buffala připsal v sedmatřiceti zápasech bilanci 2+17, větší bodový přísun přišel až ve spolupráci s Davidem Krejčím. V dresu Bostonu odehrál v základní části šestnáct zápasů, ve kterých se blýskl bilancí 8+6. V prvním kole play off proti Washingtonu přidal další dvě branky a jednu asistenci v pěti zápasech.

„Když jsem přišel do Bostonu, tak jsem začal řešit věci s rozvahou. Snažil jsem si užít každý den a zatím se to vyplatilo. Vyhráli jsme už jednu sérii a měli jsme také velmi dobrý závěr základní části. Ukázalo mi to tady, jakou zábavou hokej může být,“ dodal Taylor Hall.

Také prezident Bostonu Bruins, Cam Neely, doufá, že se po sezóně budou Medvědi moci s Hallem dohodnout na nové smlouvě.

„Pokud jde o Taylora, tak budeme i nadále sledovat, jak se mu tady bude v play off dařit. Určitě bychom se s ním pak rádi dohodli, ale celá věc zůstává stále otevřená, avšak doufáme v to,“ prohlásil prezident Bostonu 12. května.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+