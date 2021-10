Gretzkyho rekord a s partou veteránů ještě jeden pohár, přeje si Ovečkin

Možná to leckomu nebude příjemné, ale musíme si zvyknout. Prakticky každý Ovečkinův gól teď budou komentátoři opatřovat číslovkou, aby připomněli, o kolikátý zářez v kariéře ruského střelce jde. Netají se tím, za čím míří. Budiž mu to přičteno ke cti. Hned v úvodním duelu sezóny se trefil dvakrát. Na Gretzkyho teď potřebuje 162 zásahů.

Těsně před startem ročníku zveřejnil další sen. Rovněž nijak překvapivý. Rád by ještě jednou zažil pohárovou radost. Ještě jedny bujaré oslavy, jimiž bavil hokejový svět v roce 2018.

„Když vidím, jak Ovečkin slaví Stanley Cup, chci být pozván na tu party, až bude slavit překonání Gretzkyho rekordu,“ smál se tehdy Steve Yzerman.

Dopřeje mu osud jedno i druhé? Covid sebral všem hráčům v předešlých dvou sezónách dost zápasů. Na konci té minulé pak Ovečkin proti svým zvyklostem odpadl i na nějakou dobu zdravotně. A právě tady je zakopaný pes. Washington má jeden z nejstarších kádrů v NHL. Dostane parta chlapků, z nichž někteří už nedokážou skrýt šediny, ještě jednu šanci?

Veteráni v bojích o všechno

Ovečkin tomu věří. „Máme hráče, kteří jsou tu dost dlouho, aby věděli, co obnáší vyhrávat. Jádro je spolu pohromadě hodně dlouho, což je pro tuhle organizaci důležité. Když se podíváte na vítěze Stanley Cupu, vždycky měli jádro, které spolu bylo pět, šest, sedm let… K tomu přidali nezbytné další kousky nutné k vítězství.“

Historie samozřejmě zná případy, kdy starší tým uspěl. Vůbec nejstarším vítězem Stanley Cupu je Detroit z roku 2002, který stál na hráčích s věkem vysoko přes třicet. Shanahan, Fjodorov, Hull, Robitaille, Lidström, Yzerman, Larionov, Chelios, Hašek byli tou dobou požehnaní veteráni. V roce 2008 triumfoval podobně starý tým Wings. Mimochodem, vůbec nejmladšími vítězi jsou s průměrným věkem 24,5 Canadiens z roku 1986.

Pravdou je, že starší borci nachází motivaci obvykle právě v okamžicích, kdy o něco jde. Ale věk samozřejmě neošálíte. V roce 2013 hrál jednačtyřicetiletý Jaromír Jágr finále s Bostonem. Odváděl maximum, chválil ho i věčný kritik všeho evropského Don Cherry, jak ale poznamenal náš někdejší redakční kolega: „Většinu střídání ve finále končil Jágr v předklonu.“

Třicátníci v sestavě Caps

Tempo je v play off s každým kolem rychlejší. Ve finále už bývá vražedné. Pokud mají veteráni uspět, musí jim taky držet zdraví. Zrovna Ovečkin byl před úvodním zápasem sezóny nejistý, neboť předešlý přípravný duel nedokončil. V úterý kroužil tréninkovým centrem a pečlivě tělo „testoval“. Mužstvu už chybí jiný zkušený útočník Nicklas Bäckström.

Švédovi je 34 let. TJ. Oshie oslaví v prosinci 35. Hagelin, Orlov, Carlson, van Riemsdyk, Eller, Jensen, Dowd jsou už taky třicátníci. Že by neměli chuť do hry, o to se ve Washingtonu nebojí. „Jakmile na konci sezóny vypadnete, bolí to. Bolí to strašně moc, někdy celé týdny. Dokud nenávidíte porážky, hlad po výhrách vás nepřejde,“ ujišťuje Lars Eller.

Po loňském vyřazení s Bostonem udělal generální manažer Capitals pár změn. Vyměnil Brendena Dillona, nechal jít Zdena Cháru, vrátil do sestavy Vítka Vaněčka, jehož si předtím stáhnul Kraken. Žádné velké posily ani omlazení ale nepřišlo. Washington spoléhá na konstantní jádro určitě déle než pět – šest let.

Nadcházející měsíce ukážou, zda má tenhle tým pořád naději nebo už je za zenitem. Hráči si pochopitelně věří: „Když hledáte recept na úspěch, nemusíte chodit daleko. Stačí se podívat po naší šatně a najdete modelové příklady. Je to úžasná parta,” říká Tom Wilson.

