Francis postavil hráz. Kdo bude chtít ulovit Krakena ze Seattlu, narazí na Larssona a spol.

Zatímco pohled na útočné řady Seattlu vyvolává rozpaky, defenzivní val ligového nováčka budí respekt. Ron Francis jednoznačně upřednostnil při rozšiřovacím draftu obránce, třeba když místo ruské superhvězdy Vladimira Tarasenka vzal talentovaného Kanaďana Vince Dunna. Ač si vybral o jednoho beka méně než v roce 2017 vegasští Zlatí rytíři, může se pochlubit impozantní sestavou zadáků v čele s Adamem Larssonem a Markem Giordanem. (Nejen) díky ní by mohli Vítek Vaněček a Chris Driedger zvládnout křest ohněm.

Vaněček odchytal v NHL 37 mačů, Driedger jen o jeden více.

Přehršlemi zkušeností věru neoplývají, pomoc od týmové defenzívy jim tak nepochybně bodne. Klíčovou figurou bude Larsson, který údajně měl na stole totožnou nabídku od edmontonských Olejářů. Raději ovšem posílil ligového zelenáče.

Jeho význam nespočívá v bodech, ale v tom, že je elitním borcem na střežení největších hvězd soupeřů. Oilers nikdo jemu rovný nezbyl.

Z Alberty se stěhoval také Mark Giordano, další muž, od něhož se čekají velké věci. Přece jen, stále není na hony vzdálen úchvatné sezoně, která mu vynesla Norrisovu trofej. Sice v říjnu oslaví osmatřicetiny, své si ale odehraje. Nedivte se, pokud bude kapitánem.

Dál si Francis vybral třeba zmíněného Dunna, u něhož se už delší dobu předpokládá, že by mohl být, jak by řekli naši kolegové z NHL v číslech, "legit first pair D". Tedy kvalitní bek do prvního páru.

Už jen tito tři muži nejspíš stačili k tomu, aby sociální sítě zaplavily trefné fórky o tom, že Seattle dal do kupy za jediný den lepší obrannou hráz, než jakou disponují vancouverští Canucks. A to ještě nebyla řeč o hráčích jako Jamie Oleksiak a Jeremy Lauzon.

"Vzadu budou Krakeni silní. Namíchali solidní koktejl ze síly, pohyblivosti a ryzí dovednosti ubránit protivníka," píše ve své analýze Dan Rosen, uznávaný reportér z NHL.com.

Jaké obránce Seattle draftoval? Gavin Bayreuther, Will Borgen, Dennis Cholowski, Vince Dunn, Cale Fleury, Haydn Fleury, Mark Giordano, Adam Larsson, Jeremy Lauzon, Kurtis MacDermid, Jamie Oleksiak, Carson Soucy

Kouč Dave Hakstol si na silné defenzívě zakládá, takže v tomto směru bude zcela jistě spokojený. I z důvodu, že hru dozadu podpoří také všestranní forvardi jako Yanni Gourde, Calle Järnkrok a další.

"Zdá se, že přesně tohle je filozofie Krakenů. Chtějí, aby se proti nim hrálo těžko, a tak si vybrali skvěle bránící útočníky, včetně Joonase Donskoie a Jareda McCanna," poznamenává Rosen.

Samozřejmě, útok Seattlu v tuhle chvíli připomíná spíše skicu než hotové mistrovské dílo, Francis má ale stále čas. Je tu volba talentů, může vyměňovat (paradoxně zatím poslal jednoho forvarda pryč - Tylera Pittlicka) a podepisovat volné hráče.

Defenzívu ovšem poskládal jen díky rozšiřovacímu draftu více než solidní. A tak by mohl mít Driedger klid na to, aby ukázal, že jeho kariérní úspěšnost zákroků k 93 procent není náhodnou.

