Fox je pro Jezdce nepostradatelným kouskem skládačky

Newyorští Jezdci museli během letošní sezóny řešit trable s Tonym DeAngelem, který od incidentu s Alexandarem Georgijevem nenastoupil do jediného utkání. Jeho roli útočného lídra v řadách obránců převzal Adam Fox a zhostil se jí více než dobře. Nyní je třiadvacetiletý obránce pro kouče Davida Quinna panem nepostradatelným.

Adam Fox hrál až do sezóny 2018/2019 za univerzitní tým Harvardu, a tak má v NHL za sebou teprve jednu kompletní sezónu, a to tu loňskou. V té si třiadvacetiletý americký obránce připsal rovných sedmdesát startů, během kterých si zapsal jednasedmdesát střel na bránu a slušnou bilanci 8+34, díky které se po DeAngelovi stal druhým nejproduktivnějším bekem v řadách Rangers. Rodákovi z New Yorku se dařilo i směrem dozadu, když si připsal kladnou bilanci +22 a 32 trestných minut, což není žádné velké číslo při průměru necelých devatenácti minut strávených na ledě za zápas.

V aktuálním ročníku Fox zatím nastoupil do čtyřiatřiceti zápasů, tedy skoro přesně má odehráno polovinu toho co vloni, a tak se statistiky dají poměrně snadno porovnávat. V sezóně 2020/2021 má na svém kontě už třicet kanadských bodů za bilanci 4+26, díky které je současně třetím nejproduktivnějším obráncem soutěže, před ním jsou pouze velikáni Tyson Barrie a Victor Hedman, kteří mají o dva, respektive tři body více.

Třiadvacetiletý Američan nestrádá ani směrem dozadu v rovnovážném stavu, když s bilancí +11 je v tomto ohledu druhým nejlepším hráčem týmu. Lépe je na tom pouze jednadvacetiletý K’Andre Miller s bilancí +13. Fox je na tom také velmi dobře, co se týče rychlosti. Důkazem toho je fakt, že má na svém kontě pouhých šest trestných minut, což je pro obránce také velké plus. Během již zmíněných třiceti čtyř zápasů vypálil na bránu soupeře jednasedmdesátkrát, což je stejné číslo, které svítilo v jeho kolonce střel po minulém ročníku. David Quinn tomuto bekovi stoprocentně věří. Dokazuje to průměrný ice-time 24:29. Lehce přes dvacet minut mají z Jezdců už pouze Artěmij Panarin, K’Andre Miller a Jacob Trouba.

Nejpozoruhodnější je však Foxova produktivita v poslední době. Americký obránce drží sérii už osmi zápasů v řadě, ve kterých si dokázal připsat minimálně jeden kanadský bod. Od 18. března si třiadvacetiletý obránce připsal neskutečných patnáct bodů za bilanci 2+13 a je díky tomu suverénně nejproduktivnějším obráncem NHL ve druhé polovině března. Jen pro představu o druhé místo se v daném období dělí o druhou příčku Cale Makar s Tysonem Barriem, kteří si připsali shodně osm bodů. Když zabrousíme i mezi útočníky, tak pouze o bod více má jeho spoluhráč Mika Zibanejad, Fox je na druhém místě celé soutěže.

Mnozí mohou namítat, že tuto statistiku rapidně ovlivnila dvě vysoká vítězství nad Letci, během kterých si sice Fox připsal šest asistencí, ale i kdyby je neměl, tak je v daném období nejčastěji bodujícím obráncem celé ligy.

Rangers čekají lepší časy a Adam Fox bude jistě hráč, na kterého bude upřena velká pozornost. Nejčastěji s ním v obranném páru nastupuje Ryan Lindgren, který se s Foxem moc dobře zná z mládežnických reprezentací. Lindgren má spíše defenzivní úkoly a nutno říct, že tito třiadvacetiletí obránci tvoří téměř perfektní dvojici, které nelze vytknout téměř nic.

