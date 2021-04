Floridský šlágr, důležitá bitva v Arizoně a Vrána opět proti Kubalíkovi

Mnohé týmy kráčí do závěrečné fáze základní části. Play-off se každým dnem blíží a spolu s ním přichází i stále důležitější zápasy. Zajímavá bitva se odehraje krátce po půlnoci v Arizoně, která se střetne se svým přímým konkurentem v boji o vyřazovací část. Zřejmě nejpoutavější zápas proběhne v Tampě, která bude hrát s Floridou o čelo Centrální divize. Do hry znovu zasáhne i velmi početná skupina českých a slovenských hokejistů. Mezi nimi bude i Jakub Vrána, jenž se gólově prosadil hned při svém debutu v dresu Detroitu. Podaří se mu skórovat proti Chicagu i podruhé?

18:30 New York Rangers – New Jersey Devils

Ve formě hrající Rangers se už potřetí během pár dnů utkají s Ďábly z New Jersey. Jezdci bodovali ve čtyřech utkáních v řadě. S New Jersey navíc ve dvou předchozích duelech nedostali ani gól a v tomto zápase se budou chtít znovu ještě přiblížit postupu do play-off. Na ten stále ztrácí poměrně velkých šest bodů, avšak parta okolo ruského špílmachra Panarina to jako ztracené rozhodně nebere.

New Jersey má do vyřazovacích bojů velmi daleko. Sezonu už víceméně dohrává, avšak motivace uspět v každém zápase Ďáblům rozhodně zůstává. Devils ale padli hned v osmi z předchozích devíti zápasů, takže nyní mají nejvyšší čas tuto nepříznivou bilanci změnit. Gól nedali už dlouhých 132 minut.

18:30 Philadelphia Flyers – Washington Capitals

Ve stejném čase jako v Madison Square Garden se začne hrát i ve Philadelphii. Letci ztrácí na postup do play-off 8 bodů, v silné Východní divizi tedy pro ně situace jednoduchá rozhodně není. Ani Philadelphia nemá ideální formu. V minulém klání sice po nájezdech uspěla v Pittsburghu, jenže předtím nebodovala s Buffalem a Washingtonem.

Tým z hlavního města Spojených států amerických si s přehledem kráčí za vyřazovacími boji. V tabulce divize je první, přičemž v ní jako jediný tým posbíral 60 bodů. Po třech výhrách v řadě nedokázal Washington v minulém utkání vyzrát na Buffalo, které se postupně zvedá. Nicméně jednoznačným pozitivem v táboře Capitals je Anthony Mantha, jenž si ve dvou svých prvních duelech v novém dresu připsal dvě branky a jednu asistenci.

21:00 Buffalo Sabres – Pittsburgh Penguins

Tento zápas má sice na první pohled jasného favorita, avšak Šavle rozhodně nebudou chtít dát svou kůži lacino. V posledních dnech a týdnech začaly po černé sérii vyhrávat. Z uplynulých devíti duelů vytěžily hned pět výher. Postupně svůj nepříliš velký bodový zisk navyšují.

Pittsburgh má za poslední měsíc velice dobrou formu. Ze svých třinácti vystoupení jen dvakrát nebodoval, což se nezměnilo ani v předešlém zápase. Tučňáci sice prohráli s Philadelphií, ale až po nájezdech. Mezi střelce se v zápase o Pensylvánii zapsal i Sidney Crosby, který je momentálně desátým nejproduktivnějším hráčem ligy a už dnes bude chtít zaútočit na metu padesáti kanadských bodů v tomto ročníku.

22:00 Montreal Canadiens – Ottawa Senators

V příhodném evropském čase dojde i na souboj dvou kanadských týmů. Montreal vyzve Ottawu, která je už bez šance na postup do play-off. Právě Canadiens ale drží postupové čtvrté místo, o které se ještě bude bojovat. Montreal má ale klid na hokejkách, neboť na Calgary drží náskok šesti bodů se třemi zápasy k dobru a zároveň nikdo neví, v jaké formě se po dlouhé pauze vrátí Vancouver.

Ottawa je druhým nejhorším týmem tohoto ročníku. Ve čtyřiačtyřiceti bitvách nasbírala 32 bodů a sezonu bude chtít dohrát se ctí. Senátoři hned pět ze svých posledních šesti zápasů prohráli. Ale pozor. 4. dubna dokázali na ledě Montrealu uspět poměrem 6:3. Podaří se jim tento počin napodobit?

00:00 Arizona Coyotes – St. Louis Blues

Pár minut po půlnoci bude v Arizoně k vidění opravdu velmi důležitý souboj. Střetnou se totiž dva velcí konkurenti v boji o čtvrtou příčku Západní divize, tedy o tu poslední postupovou do play-off. Kojoti mají na kontě 43 získaných bodů z čtyřiačtyřiceti odehraných zápasů, zatímco Blues jsou na tom o bod lépe a mají dva zápasy k dobru. Arizona ale hlavně potřebuje zastavit šňůru pěti porážek v řadě, která ji v minulých dnech potkala.

St. Louis už má za sebou nepovedený konec března a začátek dubna. Nastartovalo se výhrou s Vegas 3:1 a poté i dvojím zdoláním Divočáků z Minnesoty. Na zem však svěřence Craiga Berubeho vrátila porážka s Coloradem v poměru 3:4. Blues se teď střetnou s Coyotes naposledy v základní části.

01:00 Carolina Hurricanes – Nashville Predators

Carolina na dálku bojuje s Floridou a Tampou o první příčku v Centrální divizi. Nejlépe z nich je na tom právě ona. Odehrála z této trojice nejméně zápasů a zároveň je společně s Tampou na šedesáti získaných bodech. Hurricanes se s Nashvillem střetli předminulou hokejovou noc, Predátory dokázali zdolat poměrem 4:1.

Nashville se musí obejít bez velkého počtu hráčů základní sestavy. Do zápasu s Carolinou by neměli nastoupit kupříkladu Filip Forsberg, Matt Duchene nebo Dante Fabbro. Navíc tomuto celku bude s největší pravděpodobností scházet i finský mladík Eeli Tolvanen. Predators ale dokázali dohnat svou ztrátu ze začátku sezony a nyní už okupují čtvrté místo v divizi. Boj o play-off ale ani zdaleka vyhraný nemají.

01:00 Detroit Red Wings – Chicago Blackhawks

Právě proti Chicagu prožil Jakub Vrána svůj debut v dresu Detroitu před dvěma dny. Soupeři navíc vsítil gól a Red Wings pomohl ke třetí výhře v řadě. Detroit se opravdu zvedá, z posledních šesti zápasů nebodoval jen jednou. Postup do play-off je sice v rovině teorie, ale rozhodně se může zdát, že svěřenci kouče Jeffa Blashilla jsou na dobré cestě do budoucna.

Chicago ztratilo svůj náskok na Nashville a navíc se na něj zespodu tlačí i Dallas. Jestřábům tak pomalu ale jistě uniká cesta do vyřazovací části NHL. Po dvou výhrách nad Columbusem přišla pro tým Jeremyho Collitona facka právě na kluzišti Detroitu. Dokáže se Chicago zvednout a tentokrát už v Little Caesars Areně uspět?

01:00 Tampa Bay Lightning – Florida Panthers

Tento boj o Floridu dost možná nabízí největší šlágr programu. Obhájce Stanley Cupu bojuje i letos o nejvyšší příčky celé NHL. Je přesně na šedesáti bodech a patří mu druhé místo v Centrální divizi. Tampa dokázala Floridu porazit už v minulém utkání, díky brance švédského zadáka Victora Hedmana zvítězila po prodloužení.

Florida nasbírala 59 bodů ve čtyřiačtyřiceti zápasech. Ráda by ale skončila na prvních dvou místech divize, neboť výhoda domácího prostředí na začátku play-off může být rozhodující. Panteři se stále řadí mezi největší překvapení této sezony, výrazně jim pomáhá spolupráce Jonathana Huberdeaua s Aleksanderem Barkovem. Oba floridští tahouni se pohybují na hranici bodu na zápas.

01:00 Winnipeg Jets – Edmonton Oilers

Tyto týmy mohou hrát s větším klidem. Postup do vyřazovacích bojů je s největší pravděpodobností nemine. Lépe jsou na tom Tryskáči, kteří posbírali už 57 bodů, přičemž jen o tři body za Torontem pobývají na druhé pozici kanadské divize. Formu navíc mají velice dobrou, zvládli totiž vyhrát hned pět z posledních šesti klání. Olejáře ale naposledy porazili v polovině února, od té doby s nimi třikrát padli.

Edmonton sice má pozitivní vzájemnou bilanci z posledních klání s Winnipegem, avšak jeho forma je v posledních týdnech spíše proměnlivá. Oilers čeká už pátý venkovní duel v řadě. Nejprve v Montrealu padli po prodloužení, poté dvakrát uspěli v Ottawě, ale naposledy nestačili překvapivě jednoznačně na Calgary. Kvůli nepovedené druhé periodě prohráli s Flames vysoko 0:5.

02:00 Dallas Stars – Columbus Blue Jackets

Až dvě hodiny po půlnoci se začne hrát v Dallasu, který se chystá na Columbus. Tento zápas se hrál i v pátek a úspěšnější v něm byli domácí. Brankou Jacka Roslovice se zaskočit nenechali, utkání později otočili a nakonec vyhráli po výsledku 4:1. Dallas se už bodově téměř dotáhl na Chicago, avšak do play-off zbývá Hvězdám ještě pořádný kus cesty. Na Nashville momentálně ztrácí 5 bodů.

Columbus se už může pomalu loučit s postupem do play-off. Trend je totiž jednoznačný. Modrokabátníci prožívají velmi špatné období. Po skončení hracího programu navíc mohou klesnout na poslední místo Centrální divize. Columbus prohrál sedm z minulých osmi zápasů.

02:00 Minnesota Wild – San Jose Sharks

Favoritem zápasu by měla být domácí Minnesota, která drží pohodlný dvanáctibodový náskok na pozicích pro play-off. Oba týmy se potkají po necelých čtyřiadvaceti hodinách. V předešlém zápase se radovali Divočáci, kteří Žraloky přehráli 3:2. San Jose sice šlo zásluhou Tomáše Hertla do vedení, ale branky Nicka Bonina, Matse Zuccarella a Zacha Pariseho zlomily duel na stranu Minnesoty. V závěru pouze korigoval hostující Evander Kane.

Minnesota tedy vyhrála podruhé v řadě a potřetí za sebou také bodovala. Momentálně je na 55 bodech, což je o 15 více, než její dnešní soupeř ze San Jose. Sharks prohráli už čtyřikrát za sebou.

