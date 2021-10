Fleury? Poperu se s ním o flek, povídá Lankinen. Kuráží nadchl chicagského trenéra

Kdekdo by se po příchodu vítěze Vezinovy trofeje zkroušeně smířil s rolí náhradníka. Kevin Lakinen je z jiného těsta. Vždy byl soutěživý a na přítomnost Marca-Andrého Fleuryho se dívá jinak. Chce se od kanadské ikony učit, soupeřit s ní a nakonec populárního "Flowera" z brankoviště vytlačit. Smělý plán? Zajisté, ale přesně takový přístup se zamlouvá Jeremymu Collitonovi, kouči Černých jestřábů.

Lankinen zažil nováčkovskou sezonu, která měla dvě totálně odlišné fáze.

Nejprve se stal gólmanskou senzací, předčil oba konkurenty (Malcolm Subban, Collin Delia) a jeho jméno se skloňovalo v souvislosti s Calder Trophy. Úspěšnost vyšrouboval přes 92 procent, komplimenty jen pršely. Toť ta zdařilejší etapa, co trvala do března.

A pak? Jako by Lankinenovo kouzlo pominulo.

V závěrečných 12 duelech kryl jen 88,1 % střel soupeřů, vyhrál pouze čtyři mače. Proč? Pár horších mačů se odrazilo na jeho psychice, navrch se výrazněji projevily jeho slabší stránky. Dělalo mu potíže najít si puk přes clonící hráče, nevěřil si při rozehrávce.

Na obojím přes léto makal s chicagským trenérem gólmanů Jimmym Waitem.

Na nový ročník je natěšený a už vyhlíží souboj o minuty s Fleurym. Ač se zdá být jasné, že štědře placený Kanaďan přišel, aby byl mužem číslo jedna, dravý Fin nechce vyklízet pozice bez boje.

"Pořád chci být jedničkou, to je můj cíl. Jsem bojovník, soutěživost mám v krvi. Vždycky jsem si musel své místo urvat, jsem na to zvyklý. Pokud chci být nejlepší, musím se učit od nejlepších, soupeřit s nimi a pak je porazit," tvrdí Lankinen.

Na spolupráci s Fleurym se těší, oceňuje jeho kvality i přátelskou povahu, kterou je šestatřicetiletý veterán proslulý. Soustředí se ale hlavně na sebe. Touží ukázat, že si zaslouží flek mezi třemi tyčemi. A že může generační duel rozehrát a vyhrát.

"Tohle je přesně ten přístup, jaký od hráčů chceme," je spokojený Colliton. "Chceme, aby všichni bojovali naplno a o všechno. A v případě gólmanů rozhodně není nic vytesané do kamene. Situace se může změnit."

Může, nepochybně. Lankinen si každopádně bude muset pohlídat, že zmíněné slabé stránky jsou minulostí. Aby mohl být rovnocenným soupeřem pro borce, co je obhájcem Vezina Trophy, potřebuje chytat jako z partesu.

Ještě líp než do letošního března. Co myslíte, má na to?

