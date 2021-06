Fleury, Grubauer a Vasilevskij. Tak zní trojice finalistů na Vezinovu trofej

Vezinova trofej je každoročně udělována nejlepšímu brankáři celé soutěže a letošní rok nebude výjimkou. V úterý byla zveřejněna jména tří finalistů, kteří se budou o tuto trofej v uvozovkách prát. Nejlepším gólmanem této sezóny tak bude Marc-Andre Fleury, Philipp Grubauer nebo Andrej Vasilevskij.

Jak už bylo napsáno, tak Vezinova trofej bývá udělována pravidelně každou sezónu. Nejlepšího brankáře sezóny vybírají generální manažeři všech týmů NHL už od sezóny 1981-1982, kdy se prvním vítězem stal Billy Smith, jenž tehdy chytal v barvách New Yorku Islanders. Historicky nejúspěšnějším brankářem je Dominik Hašek, který se stal držitelem této trofeje hned šestkrát.

Všichni tři letošní finalisté mají společnou jednu věc – jsou stále ve hře o Stanley Cup.

Marc-Andre Fleury prožil ve svých šestatřiceti letech možná nejlepší sezónu v kariéře, minimálně v řeči čísel rozhodně. V základní části si připsal bilanci 26-10-0, díky které byl v pořadí výher na třetím místě v celé lize. Třetí pozice mu také patřila v počtu čistých kont, kterých udržel šest. Průměrně obdržel 1,98 branek na zápas s úspěšností zákroků 92,8 %. V případě vítězství by se Fleury stal historicky prvním vítězem této trofeje v dresu Golden Knights.

Philipp Grubauer prožil vůbec první sezónu v kanadsko-americké NHL, ve které by si během základní části připsal 40 odchytaných zápasů. Díky bilanci 30-9-1 byl v počtu výher druhým nejlepším gólmanem v lize. Společně se Semjonem Varlamovem, který možná trochu překvapivě v nominaci chybí, byl nejlepším brankářem v počtu čistých kont, vychytal jich sedm. Devětadvacetiletý německý gólman průměrně obdržel 1,95 branek na zápas s úspěšností zákroků 92,2 %.

„Nikdy v životě jsem si nepomyslel, že bych se dostal mezi finalisty, navíc společně s Vasilevským a Fleurym, je to pro mě obrovská čest. Není to odměna pouze pro mě, ale je to obrázek dobré práce celé organizace. Nejdůležitější však je vyhrávat zápasy, na což se soustředím nejvíce. Nejsem příliš zaujatý čísly a statistikami, abych řekl pravdu,“ okomentovala svou účast ve finálové trojici jednička Colorada.

Třetím do party je Andrej Vasilevskij, jenž už tradičně patřil k těm nejlepším. Díky bilanci 31-10-1 byl v základní části už čtvrtou sezónu v řadě nejlepším brankářem v počtu vyhraných zápasů. Průměrně za zápas obdržel 2,21 branek, úspěšnost zásahů měl 92,5 %. V počtu nul byl čtvrtý, vychytal jich pět. Během této sezóny stanovil rekord Tampy, když na přelomu února a března 228 minut a 9 sekund neobdržel branku. Pro Vasilevského se jedná o čtvrtou finálovou účast v řadě, když v sezóně 2018-2019 tuto trofej dokonce získal.

V rámci play off se zatím všem třem daří podobně. Nejlépe na tom však je německý gólman ve službách Colorada, který si připsal pět výher v pěti startech s průměrem obdržených branek na zápas 1,6 a úspěšností zákroků 94,1 %. Andrej Vasilevskij i Marc-Andre Fleury mají nepatrně horší čísla, avšak oba se zatím ve vyřazovací části drží nad 93% úspěšností zákroků.

