Ennis na zkoušce u Senátorů uspěl, vybojoval si roční kontrakt

Vedení Senátorů nebylo v létě na hráčském trhu příliš aktivní, a tak kádr Ottawy nedoznal oproti minulému ročníku významnějších změn. Po více než roce se však do kanadského celku vrátil na zkoušku zkušený útočník, kterého tento klub potřebuje jako sůl. Tyler Ennis na kempu přesvědčil a ve svých dvaatřiceti letech se stane nejstarším útočníkem současného kádru týmu z hlavního města Kanady.

Tyler Ennis byl v roce 2008 draftován Buffalem Sabres v prvním kole na celkové šestadvacáté pozici. Ve svých prvních sezónách v kanadsko-americké NHL ukázal velký potenciál, avšak během sezóny 2015-2016 jej přibrzdilo zranění, kvůli kterému v tomto ročníku odehrál jen třiadvacet zápasů. V těchto letech přišel zlom v kariéře nadějného Kanaďana, který nakonec po dvou neúspěšných sezónách změnil působiště.

Jenomže v Minnesotě to také nebylo úplně ono a po jedné sezóně přišel přesun do Ottawy, kde Ennis znovu pookřál. Za 61 zápasů si připsal velice slušnou bilanci 14+19, jenomže na konci téže sezóny putoval do Edmontonu, kde to znovu nebylo ono, navíc v minulém ročníku byl poměrně dlouho zraněný.

Po neurovnaných letech tedy přišlo opět laso z Ottawy, kde už zkušený útočník v přípravném kempu vedení přesvědčil.

„Tyler zažil povedený přípravný kemp. Je to dobrý a zkušený útočník, jehož vůdčí schopnosti budou velice cenné. Dokáže se do šancí dostávat jak v přesilových hrách, tak také při vyrovnaném počtu hráčů na ledě. Navíc umí zahrát na obou křídelních pozicích, takže jsem přesvědčen, že nám směrem dopředu hodně pomůže,“ okomentoval podpis zkušeného forvarda generální manažer Senátorů Pierre Dorion.

Senátorům se tento tah může ohromně vyplatit. Ennis je zkušený útočník, kterého do této chvíle Ottawa ve svém týmu neměla. Navíc v hlavním městě Kanady podepsal kontrakt, který mu vynese 900 000 dolarů, konkrétně se jedná o roční dohodu. Pokud zvládne Ennis najít svou formu z mládí a bude vést mladíky, kterých je v týmu více než dost, tak teoreticky může vedení tohoto celku dostat hodně muziky za málo peněz, a po sezóně by mohla třeba přijít i smlouva dlouhodobějšího charakteru.

