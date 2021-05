Dva roky trvající mistrovská kocovina? GM Blues po dalším neúspěchu odmítá přestavbu

V poslední předcovidové sezóně 2018/2019 hokejisté St. Louis vystoupali z posledního místa v divizi až ke Stanleyově poháru. Dobře začali i následující ročník, v edmontonské bublině se ale dlouho neohřáli a ani z jejich pohledu právě uplynulá sezóna příznivce Blues moc nepotěšila. Svěřenci Craiga Berubeho se ze série prvního kola proti Coloradu poroučeli jasně (a zaslouženě) 0:4 na zápasy. "Náš boj ale nevzdáváme," pravil krátce po vyřazení generální manažer Doug Armstrong.

Zkušený funkcionář se i po druhém neúspěchu v řadě vyhýbá slovám o přestavbě jako čert kříže. Podobně jako generální manažeři Washingtonu a Pittsburghu (tito nedávní vítězové Stanley Cupu v letošním play-off rovněž zklamali) Armstrong věří, že současný kádr Blues na to stále má.

"Loni jsme měli dobrý ročník až do chvíle, kdy udeřil COVID. V bublině už jsme nehráli dobře a přeneslo se to i do této sezóny," přiznal Doug Armstrong.

Blues začínají platit daň za svůj úspěch: naposledy vybírali z čelních příček draftu v roce 2008, kdy získali budoucího kapitána Alexe Pietrangela. Mužstvo St. Louis začíná stárnout a žádný spasitel není na obzoru, loňský odchod Pietrangela do Vegas se navíc Armstrongovi nepodařilo plnohodnotně zalepit (při vší úctě k Toreymu Krugovi).

"Máme hodně hráčů mezi 28 a 31 lety, kteří by měli být když ne na vrcholu sil, tak těsně pod ním," ví Armstrong. "Musí nám vyjít i podpisy volných hráčů a zapracovávání talentů z draftu, všechno si to musí sednout dohromady. Naší silnou stránkou je tým 18 hráčů a 2 brankářů jako celek, k tomu se musíme vrátit," dodal.

Koncem června končí smlouva důležitému útočníkovi Jadenu Schwartzovi, jehož se Armstrong dle svých slov bude snažit udržet. "Z pohledu organizace tu chceme hráče, které jsme sem přivedli. Snad se nám to podaří," věří šestapadesátiletý rodák ze Sarnie, že se nebude opakovat loňský scénář s Pietrangelem.

Zvednou se Blues v příští sezóně? Pokud ne, slůvko "přestavba" začneme slýchat častěji a častěji.

