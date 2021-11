Drsný test na úvod! Dvacítka začne MS proti domácí Kanadě

Loňský světový šampionát se pro českou reprezentaci do 20 let uzavřel čtvrtfinálovou porážkou s Kanadou, na tom nadcházejícím naopak mladíci vyzvou javorové listy hned v úvodu turnaje. Rozpis zveřejnila Mezinárodní hokejová federace.

Organizátoři otáleli se zveřejněním snad nejdéle v moderní historii turnajů, na vině je pochopitelně i situace kolem pandemie covidu-19. Nelze vyloučit ani mimořádné změny na poslední chvíli, teď každopádně platí: Mistrovství světa do 20 let by se mělo uskutečnit od 26. prosince 2021 do 5. ledna 2022 v kanadských městech Edmonton a Red Deer.

Loni se hrálo pouze v Edmontonu, a to bez fanoušků; nyní už se počítá s jejich účastí. Pokud bude umožněna, pak výhradně jen pro očkované, ale stejná podmínka platí i pro účastníky turnaje z řad hráčů i členů realizačních týmů nebo třeba pro novináře, kteří do země přicestují.

Česká reprezentace odehraje základní skupinu A v Edmontonu, tedy hlavním dějišti turnaje. Na úvod vyzve domácí Kanadu, která naposledy získala stříbrné medaile po finálové porážce 0:2 se Spojenými státy. Dále pak Češi narazí na Německo, po dni volna na Finsko a skupinu stejně jako loni uzavřou soubojem proti Rakousku.

Čtyři zápasy absolvují v pěti dnech. Hrací časy nejsou pro české fanoušky až tak nepříznivé; dvakrát nastoupí junioři v jednu hodinu ráno středoevropského času, poté ve 20 hodin a na závěr ve 22:30. Na Silvestra už budou mít volno.

Druhou skupinu v Red Deeru tvoří USA, Rusko, Švédsko, Slovensko a Švýcarsko. Z každé skupiny postoupí čtyři nejlepší týmy do čtvrtfinále, ve kterém se utkají křížem 1A–4B atd. Nejslabší celky skupin čeká série o udržení na dva vítězné zápasy.

Češi se pokusí vylepšit sedmou příčku z posledních tří šampionátů. Na medaili nicméně čekají od roku 2005.

Program MS do 20 let 2022



Neděle 26. prosince:

20:00 Finsko – Německo (sk. A, Edmonton)

22:30 Rusko – Švédsko (sk. B, Red Deer)

Pondělí 27. prosince:

01:00 Česko – Kanada (sk. A, Edmonton)

03:30 USA – Slovensko (sk. B, Red Deer)

20:00 Rakousko – Finsko (sk. A, Edmonton)

22:30 Rusko – Švýcarsko (sk. B, Red Deer)

Úterý 28. prosince:

01:00 Německo – Česko (sk. A, Edmonton)

03:30 Švédsko – Slovensko (sk. B, Red Deer)

22:30 Švýcarsko – USA (sk. B, Red Deer)

Středa 29. prosince:

01:00 Rakousko – Kanada (sk. A, Edmonton)

20:00 Finsko – Česko (sk. A, Edmonton)

22:30 Slovensko – Rusko (sk. B, Red Deer)



Čtvrtek 30. prosince:

01:00 Kanada – Německo (sk. A, Edmonton)

03:30 Švédsko – USA (sk. B, Red Deer)

22:30 Česko – Rakousko (sk. A, Edmonton)

Pátek 31. prosince:

01:00 Slovensko – Švýcarsko (sk. B, Red Deer)

20:00 Německo – Rakousko (sk. A, Edmonton)

22:30 Švýcarsko – Švédsko (sk. B, Red Deer)

Sobota 1. ledna:

01:00 Kanada – Finsko (sk. A, Edmonton)

03:30 USA – Rusko (sk. B, Red Deer)

Neděle 2. ledna:

18:00 1. zápas o udržení (Red Deer)

20:30 čtvrtfinále (Edmonton)

23:00 čtvrtfinále (Red Deer)

Pondělí 3. ledna:

01:30 čtvrtfinále (Edmonton)

04:00 čtvrtfinále (Red Deer)

18:00 2. zápas o udržení (Red Deer)

Úterý 4. ledna:

21:00 semifinále (Edmonton)

Středa 5. ledna:

01:00 semifinále (Edmonton)

18:00 případný 3. zápas o udržení (Red Deer)

22:00 zápas o 3. místo (Edmonton)

Čtvrtek 6. ledna:

02:00 finále (Edmonton)

Začátky jsou uvedeny v českých časech, v kanadské provincii Alberta je o 8 hodin méně.

