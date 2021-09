Drama na západě. Nick Robertson přišel na svět 11. září 2001, za pohnutých okolností

Dneska už ví, v jak významný den se narodil. Slovo významný má v tomto případě bohužel negativní konotaci. Což platí i v jeho osobním případě. Nyní dvacetiletý Nick Robertson, levý křídelník Toronto Maple Leafs, přišel na svět rovněž za dost dramatických okolností.

Narodil se předčasně. To ráno v californské Arcadii bojovali oba s matkou o život. Otec Hugh měl tehdy docela jiné myšlenky než sledovat televizi. Místo šílených záběrů teroristických útoků upínal své zraky k synovi a ženě.

„Při tragédii, ke které došlo, lidé bojovali o životy, ale já bojoval o život taky, ironicky, v Kalifornii. Okolnosti byly samozřejmě jiné,“ zpovídá se Robertson v den dvacetiletého výročí tragických událostí torontskému tisku.

Na svět přišel už ve 28. týdnu, zhruba v sedmém měsíci, tj. o nějakých 10-12 týdnů dřív. Neměl vyvinuté plíce. Lékaři se několikrát marně pokoušeli jeho tělo okysličit, strach měli hlavně o mozek. Ve stejnou dobu potřebovala jeho matka nutně krev. Tátovi přišly ty hodiny nekonečné.

„Tak moc se soustředili na mě a na to, abych přežil, že sotva chápali, co se stalo v New Yorku,“ vypráví Robertson.

V nemocnici se tvořily fronty. Lidé nabízeli svou krev, po níž byla v místech útoků velká poptávka. Jenomže krev chtěl dát také Robertsonův otec. Čekala na ní jeho žena Mercedes. Vůbec nechápal, co se děje. Přemlouval čekající lidi jednoho po druhém a oni ho pouštěli před sebe. Teprve tady se dozvěděl o útocích.

Příběh budoucího hokejisty, celá jeho dosavadní kariéra s vrcholem v podobě vstupu do NHL, by se vůbec neodehrál, kdyby to hned na začátku dopadlo špatně. Všechno naštěstí dopadlo dobře a Robertson bere ten den od té doby úplně jinak.

„Spíš než narozeniny je to připomínka toho, co se tehdy stalo,“ říká. „Jako dítě jsem nechápal, co to znamená. Až jako starší jsem to dokázal vnímat. Narozeniny jsou narozeniny. Nepotřebuju se jimi moc zabývat. Soustředit bychom se měli na ty, kteří byli zasaženi 11. září.“

Momentálně patří mezi největší talenty Maple Leafs. Loni debutoval v NHL šesti zápasy (0+1). V AHL nasbíral 16 bodů (5+11) ve 21 utkáních. Nebyla to ale snadná sezóna. Prošel otřesem mozku, který ho připravil o možnost naskočit za Toronto v play off. Bylo mu teprve devatenáct a kvůli pandemii ztratil osobní kontakt s rodiči, kteří momentálně žijí v Michiganu.

Teď by se jim měl předvést. V rámci nováčkovského kempu má Toronto v plánu pár utkání právě v této oblasti. Možná společně oslaví i Nickovy narozeniny. A pokud půjde vše dobře, užijí si ho v nadcházející sezóně i v NHL, kam má nakročeno.





