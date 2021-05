Draftové žně, jednání s Blashillem. Yzermanovi začíná šichta

Jednomu práce končí, jinému začíná. Generální manažer je v tahu v podstatě celou sezónu, po jejím skončení to ale platí dvojnásob. Nejinak je tomu v Detroitu, kde si právě vyhrnul rukávy Steve Yzerman.

Co přesně jej čeká? Předně jednání s trenérem Jeffem Blashillem. Obecně se předpokládalo, že rozhodnutí ohledně trenérského postu bude zveřejněno už v pondělí, zatím k tomu ale nedošlo. Yzerman sliboval, že si s koučem sedne ihned po sezóně. Informace se čeká v úterý. Snad. Uvidíme. Novináři soudí, že Blashill v klubu zůstane. Byla by to jeho sedmá sezóna.

Detroit se letos mírně zlepšil. Dokonce i výrazně kratší ročník stačil Rudým křídlům na vyšší počet vítězství (19), než předvedli v loňské (17) hororové sezóně. Žádná sláva to nebyla, ale předposlední místo v divizi pořád lepší než loňské dno NHL.

Výrazná změna k lepšímu je vidět v obraně. Útok pořád drhne. Příslibem budiž příchod Jakuba Vrány, který nasbíral v jedenácti zápasech 11 bodů (8+3). Další změny musí následovat.

Drafty, nové smlouvy

Od příští sezóny se připojí k NHL Seattle Kraken, jenž si v rozšiřovacím draftu vybere od konkurence po jednom hráči. Pro Red Wings nejde o významnou záležitost, přesto bude zajímavé, koho Yzerman nechá bez ochrany. Nedotknutelnými může učinit tři obránce, sedm útočníků a jednoho gólmana.

Všeobecně se soudí, že klub možná přijde o někoho z okruhu Jevgenij Svečnikov, Givani Smith, Vladislav Namestnikov, Frans Nielsen. Z této čtyřky se dočká ochrany asi jen jeden hráč. Z obrany bude určitě chráněn Filip Hronek. Zbytek je na generálním manažerovi.

Hodně zajímavý bude pro Detroit vstupní draft. Ve dnech 23.-24. července budou Rudá křídla vybírat dvanáctkrát (!), z toho sedmkrát v prvních třech kolech. Dvě volby v prvním (vlastní + z Washingtonu), tři ve druhém (vlastní + z Edmontonu a od Rangers), dvě ve třetím (vlastní + od Vegas).

Kdo šetří, má za tři. A Steve Yzerman opravdu spořil. Další dva výběry má ve čtvrtém kole (vlastní + z Tampy Bay) a dvě v pátém (vlastní + z Montrealu). Draft bude letos velmi zajímavý, některé juniorské soutěže se totiž vůbec nerozběhly, jiné proděravěla spousta s pandemií spojených přestávek. Skauti se nadřou, aby dali správné tipy.

Trh s volnými hráči otevře 28. července. Spíš než o to, koho přivedou, půjde v případě Wings o to, koho ztratí. Ve svých řadách budou mít několik nechráněných volných hráčů (UFA).

V brance končí smlouva Jonathanu Bernierovi, který by prý rád zůstal. S Thomasem Greissem tvořil dobrý tandem. K dohodě pravděpodobně dojde s Lukem Glendeningem, nejlepším mužem NHL na vhazování. Otazníky visí nad Samem Gagnerem, Bobbym Ryanem a Marcem Staalem. O smlouvě bude jednat také Jakub Vrána, byť ten z pozice chráněného hráče (RFA).

