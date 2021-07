Draftem neprošel, přesto gólman Šatný letí na kemp do NHL

Sedmnáctiletý český brankář Oliver Šatný bude jedním z mladíků, kteří dostanou šanci ukázat se na nováčkovských kempech klubů NHL.

Šatný přitom o minulém víkendu marně čekal, zda jeho jméno nezazní na draftu NHL. Do první stovky se sice dostali hned dva jeho kolegové z brankoviště, Patrik Hamrla a Jakub Málek, ale na dalšího českého gólmana už kluby neukázaly.

O jednom ze dvou českých brankářů z uplynulého mistrovství světa do 18 let přesto vědí. Konkrétně tedy Buffalo. Nejhorší tým minulé sezony pozval Šatného na svůj nováčkovský kemp.

O smlouvu však gólman ani teoreticky zabojovat nemůže.

Taková meta je ovšem pro Šatného stejně až otázkou dalších let. Příští ročník by měl strávit v Charlottetownu, klubu z QMJHL, jenž si ho vybral v letošním draftu kanadských juniorek. Mimochodem – druhou volbou Islanders byla ruská superhvězdička Matvej Mičkov.

„Na Olivera jsme měli skvělá doporučení ze zdrojů v NHL po jeho představení na mistrovství světa do 18 let. Paul Drew (trenér brankářů, pozn. red.) ho detailně zkoumal a byl silně přesvědčený o tom, že Oliver bude pro naši soutěž skvělým hráčem,“ prozradil generální manažer Charlottetownu Jim Hulton.

„Vždycky bylo mým snem hrát v Kanadě a doufám, že mě to posune k mému dalšímu cíli, kterým je NHL,“ vzkázal po draftu Šatný. „Nerad prohrávám a vždy udělám všechno, abych svému týmu pomohl k vítězství. Islanders mají skvělý tým, takže myslím na co nejlepší umístění a na to, abychom vyhráli President's Cup,“ doplnil.

Nemluví do větru – v minulé sezoně došel Charlottetown až do semifinále play off, kde prohrál poměrem 2:3 na zápasy s budoucím vítězem, týmem Victoriaville Tigers.

Chomutovský odchovanec Oliver Šatný působil poslední dva roky v organizaci Mladé Boleslavi. Po zastavení mládežnických soutěží si zachytal i Chance ligu za Ústí nad Labem, kde ve čtyřech utkáních působil velmi dobrým dojmem. Zaznamenal dvě vítězství a na nováčka vynikající úspěšnost 91,39 %.

