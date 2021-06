Dovedou nenápadní hrdinové Islanders k vysněnému cíli?

Celek z New Yorku pod taktovkou Barryho Trotze patří v posledních letech jednoznačně k tomu lepšímu, co hokejovým fanouškům kanadsko-americká NHL nabízí. Jedním z klíčů k úspěchu je jednoznačně fakt, že kádr Ostrovanů se mění jen sporadicky. Je však zapotřebí zmínit i hokejisty, o kterých se tolik nemluví, i když ke zlepšeným výkonům newyorčanů přispívají výraznou měrou.

Jean-Gabriel Pageau – 28 let, v play off 3+10

Právě tento kanadský útočník patří k nejlepším třetím centrům celé ligy, není-li tím úplně nejlepším. Pageau je nedílnou součástí jak každého oslabení, tak také každé přesilové hry Ostrovanů, na ledě v play off průměrně stráví lehce přes 18 minut, a tak je po Anthonym Beauvillierovi druhým nejvytěžovanějším útočníkem Barryho Trotze. V letošním play off je také nejproduktivnějším Newyorčanem, když má na svém kontě bilanci 3+10. Na vhazování je s úspěšností 55% po Caseym Cizikasovi druhým nejlepším centrem týmu. V účasti na ledě je vůbec nejlepším forvardem ligy v play off s bilancí +11.

Josh Bailey - 31 let, v play off 5+7

Jednatřicetiletý Kanaďan je přesným příkladem hokejisty, jehož výkon ve vyřazovacích bojích graduje. Dokázal to už v loňské sezóně, když měl v základní části 0,63 bodů na zápas, zatímco v bojích o Stanley Cup 0,9 bodů na zápas – 22 zápasů, bilance 2+18. Letošní ročník je v podstatě prototyp té minulé. Základní část nebyla ze strany Joshe Baileyho špatná, měl 0,65 bodů na zápas, avšak v play off se tato hodnota rapidně zvedla až na číslo 0,92 – 13 zápasů, bilance 5+7.

Cal Clutterbuck – 33 let, v play off 3+1

Třiatřicetiletý kanadský rodák je útočníkem, kterého by chtěl mít v play off ve svém týmu snad každý generální manažer. Je nesmírně platným defenzivním hokejistou, který se nebojí přitvrdit muziku či skočit do střely. Jeho spolupráce s Caseym Cizikasem a Mattem Martinem je pro Barryho Trotze klíčová, jedná se totiž o jednu z nejlépe bránících formací v celé lize. Clutterbuck si v letošním play off připsal už také tři branky a v kolonce plus/mínus mu svítí číslo +6.

Ryan Pulock – 26 let, v play off 4+2

Z Ryana Pulocka se pod Barrym Trotzem stal nepostradatelný ofenzivní obránce, jenž však nemá žádný problém ani s hrou dozadu. Za poslední tři základní části si připsal v tabulce pravdy číslo +44, k tomu přidal bilanci 21+68, což jsou na obránce naprosto famózní čísla. Svou důležitost potvrzuje také v letošním play off, ve kterém se trefil už čtyřikrát, včetně vítězného gólu v prvním zápase na ledě Blesků. Průměrně na ledě stráví necelých 24 minut, díky kterým je nejvytěžovanějším bekem Ostrovanů.

Noah Dobson – 21 let, v play off 0+7

Kanadský zadák, jenž se narodil v roce 2000, se do sestavy Ostrovanů naplno probojoval až v letošní základní části, ve které si nevedl vůbec špatně. Za 46 odehraných zápasů si připsal bilanci 3+11, což není na tak mladého obránce vůbec špatné. Ve vyřazovacích bojích odehrál všechna utkání a i přesto, že jeho časy na ledě se pohybují pouze okolo 14 minut na zápas, si dokázal připsat už sedm přihrávek, z nichž čtyři byly v rámci přesilových her, ve kterých dostává také důvěru trenérů.

Scott Mayfield – 28 let, v play off 1+4

Tento osmadvacetiletý obránce pendloval až do roku 2017 mezi hlavním a farmářským týmem. V posledních třech sezónách se jeho výkonnost pod Barrym Trotzem výrazně zvedla, když se z Mayfielda stal jeden z nejlépe bránících obránců, jenž občas přidá i nějaký ten kanadský bod, což je vždycky plus. V rámci letošního play off má bilanci 1+4 a v bilanci na ledě je vůbec nejlepším hráčem letošních bojů o Stanley Cup. Jako jediný ze všech týmů má kladnou bilanci +12.

Ostrované mají v budoucnu jistě na čem stavět. Tým už je delší dobu pospolu, kádr se v podstatě mění jen velmi sporadicky. Barry Trotz je navíc skvělým stratégem, bezpochyby jedním z nejlepších v celé lize. Celek z New Yorku už je druhým rokem po sobě mezi nejlepšími čtyřmi týmy celé ligy, což jistě není náhoda. Na konci této a také v dalších sezónách bude jistě zajímavé právě tento klub sledovat, jelikož potenciál na zisk Stanley Cupu je obrovský. Na závěr nelze opomenout také skvělý ruský tandem v bráně. Jak Semjon Varlamov, tak také Ilja Sorokin dokazují, že se jedná o jednu z lepších brankářských dvojic v lize.

