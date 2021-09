Dostal jsi balík, tak se ukaž! Spasí Hamilton přesilovku Devils?

Když se na jaro řešilo, kam Dougie Hamilton nakonec zamíří, byl to pořádný oříšek. Dlouho to totiž vypadalo, že by nakonec mohl zůstat v Carolině. Nestalo se. Jeden z nejlepších obránců ligy pokukoval po větší smlouvě, a tak se rozhodl pro vstup na trh s volnými hráči. Jeho přání se naplnilo a dostal pořádný balík od New Jersey.

Od Hamiltona si Devils slibují v první řadě zlepšení v přesilových hrách. Upřímně, nijak zhoršit je nemůže, jelikož tým z Newarku se v tabulce úspěšnosti využití početní výhody v minulém ročníku umístil na 28. místě s 14,2 procenty.

„Je to o souhře, takže jedinou cestou k úspěchu je trénink,“ řekl Hamilton. „Ty nejlepší formace jsou spolu dlouho, všechno dělají automaticky. Přesně ví, co ten druhý udělá. Když se nově sehráváte, je to těžší, protože v hlavě počítáte s několika možnostmi, zatímco dobře sehrané týmy ani nepřemýšlí, kam půjde další nahrávka. Prostě to ví.“

Pokud je však nějaká disciplína, v níž Hamilton dominuje, je to právě hra v přesilovce. V posledním ročníku byl nejproduktivnějším Hurikánem v početních výhodách, mezi ligovými beky se pak umístil na šesté příčce. Na prvního Hedmana, jenž vyhrál s 24 zářezy, ztratil šest bodů.

„Hru v přesilovce mám fakt moc rád,“ přikývl. „Myslím, že se v tom můžu ještě zlepšovat. Prvně si ale musím zvyknout na nové kluky. Nevím, kolikátí jsme v tabulce úspěšnosti byli loni, ale vím, že nám to klapalo. Teď je potřeba navázat novou spolupráci v New Jersey. Máme na to čas, nicméně hledat onu chemii v průběhu sezony, to by bylo zle.“

Pro Ďábly byl jeho zisk velkou událostí. Přeci jenom získali jednu z největších ryb celého trhu. Lize tak vyslali vzkaz, že podobně zpackaný ročník, jako byl ten uplynulý, se nebude opakovat. Jedním ze stavebních kamenů pak bude právě Hamilton.

„Udělal na mě velký dojem,“ řekl na obráncovu adresu trenér Devils Lindy Ruff. „Sledoval jsem, jak si počínal při střelbě i nahazování… Vypadá skvěle, do toho má i solidní bruslení. Bude velice důležitou součástí našeho týmu.“

Podle prvních tréninků na kempu to vypadá, že Hamilton utvoří zbrusu novou obrannou dvojici s Ryanem Gravesem, jehož si Devils pořídili v létě z Colorada.

„Měl jsem to štěstí, že jsem si v Coloradu zahrál po boku Makara. Jsou si podobní,“ popisoval nové zážitky s Hamiltonem Graves. „Pokud s ním opravdu budu v jednom páru, bude to skvělé.“

