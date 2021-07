Dobrá zpráva! NHL plánuje olympijskou přestávku

Může se to zdát jako formalita a maličkost, nicméně vězte, že je to důležitý krok. Oficiální to zatím stále není, avšak podle několika zdrojů NHL chystá na příští sezonu olympijskou přestávku. Návrat nejlepších hokejistů světa na vyhlášenou sportovní akci je velice blízko.

Někdo by mohl namítnout, že je to přeci hotová věc. Poté, co hráči z NHL chyběli na posledních olympijských hrách v roce 2018 v Pchjongčchangu, se mezi ligou a hráčskou asociací začalo jednat o nové kolektivní smlouvě. K dohodě nakonec došlo a hráči si vydobyli, že se příštích dvou olympiád budou moct zúčastnit.

„Vyhověli jsme hráčské asociaci. Pokud nastanou správné podmínky a na všem se shodneme, podpoříme hráče, aby vyrazili na olympiádu,“ říkal po dovršení dohody Bill Daly, zástupce komisionáře NHL.

Všechno se tak zdálo být růžové. V posledních měsících ale samotný komisionář Garry Bettman několikrát vyjádřil obavu z pandemie koronaviru. Účast hráčů na olympiádě nevidí kvůli možné další vlně pandemie jako bezpečnou.

Nyní to ale vypadá, že vedení ligy v čele s Bettmanem začíná ustupovat. Podle zdrojů novináře Grega Wyshynskiho NHL pro příští sezonu počítá s olympijskou přestávkou. Ta by měla trvat od pátého do dvaadvacátého února 2022.

Pokud se tak opravdu stane, NHL bude muset řešit nejenom datumy zápasů pod širým nebem, ale také Utkání hvězd. Zatím se údajně neví, jestli by se tradiční víkend, který se bude tentokrát konat v Las Vegas, odehrával před nebo během pauzy.

Wyshynski ještě ve svém článku dodal, že úplná dohoda mezi ligou a Mezinárodním olympijským výborem zatím není kompletní. S kompletní dohodou se počítá na konec července.

Pro možné zrušení rozhodně nehraje fakt, že všechny hvězdy by na olympiádu rády jely. A to včetně Connora McDavida. „Když jsme podepisovali novou kolektivní smlouvu, olympiáda byla klíčovým bodem. Chceme na ní být,“ mluvil za všechny McDavid.

Oficiální rozpis liga vydá ve čtvrtek.

