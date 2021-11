Do svidanija! Ruský talent opouští Manhattan, bude nastupovat za Traktor

Je to měsíc, co Vitalij Kravcov požádal newyorské Rangers o výměnu. Nemohl se zkrátka smířit s tím, že se ani tentokrát neprobil do hlavního mužstva a že mu byla nakázána farma. Vždyť přece v přípravě válel, proti Ostrovanům v generálce na sezonu zazářil gólem, vícero novinářů mu věstilo flek na soupisce slavného klubu. Všechno marné, kouč Gerard Gallant tehdy dospěl k názoru, že potřebuje jiné typy hráčů. Důrazné, schopnější směrem dozadu. Kouzelníků s pukem měl dostatek.

Když Kravcov přišel s žádostí o trejd, zdálo se, že jeho spojení s Blueshirts je minulostí.

Po měsíci je situace jiná. Mezi oběma stranami nepanuje zlá krev, jednadvacetiletý forvard chtěl pryč jen kvůli tomu, aby se jinde porval o šanci. Jenže devítka draftu roku 2018 nebyla v hledání nového zámořského angažmá úspěšná.

Rangers by mohli situaci vyhrotit a nutit Kravcova do hokeje v nižších ligách. Jenže klubový zájem byl jiný. Zkusit dění kolem náramně nadaného rodáka z Vladivostoku uklidnit. Vždyť se z něj pořád může vyklubat skvělá investice!

A tak se New York dohodl s Kravcovem na smírném řešení. Uvolnil nejlepšího nováčka KHL za rok 2018 na hostování. Kam? Do Ruska. Konkrétně pak do Čeljabinsku. Za Traktor už Kravcov válel, ve známém prostředí by mohl pookřát.

Nasázet pár gólů. Nastřádat asistence. Nabrat sebevědomí. A stát se třeba na závěr sezony vítanou posilou Jezdců. Nesmírně šikovný forvard a generální manažer Chris Drury se totiž dohodli na jasně definovaném a zveřejněném cíli.

"Po debatách s Vitalijem jsme se rozhodli, že jej pošleme do KHL na hostování. Máme o něm vysoké mínění a budeme s ním nadále pracovat, abychom dosáhli společné mety - toho, že Vitalij bude hrát za New York v NHL," pověděl Drury.

Alespoň navenek to tedy vypadá, že žádné napětí mezi oběma stranami nepamatuje. Že tu nestojí proti sobě ukřivděný Rus a hrdý klub. Přitom severoamerická profiliga už pár takových scénářů napsala. Říkat Kravcovovi "sbohem" je tak nepatřičné.

Hodí se spíš "na shledanou," či spíš "do svidanja." V Rusku se teď pokusí rozšířit svou sbírku 55 bodů, potřeboval na ně 148 zápasů. Až vejde do kabiny Traktoru, potká třeba české trio Roman Will, Lukáš Sedlák a Tomáš Hyka.

