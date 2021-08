Dlouhé čekání… Která z hvězd čeká na podpis?

Podpisy volných hráčů, to je tradičně frkot. Tedy alespoň prvních pár dnů. Po nich přijde hlušší období a pro mnoho hráčů období nejistoty, jestli si vůbec najdou práci. Bez angažmá je letos zatím ale i spousta velkých hvězd. Pojďme se na některé z nich podívat.

Tuukka Rask

U Raska není otázkou, jestli si novou smlouvu zaslouží, ale to, jestli na to má jeho tělo. V uplynulých měsících svůj konec několikrát naznačil, na konci července navíc podstoupil operaci. Jeho návrat se odhaduje na leden nebo únor.

Nutno dodat, že ve hře jsou jenom Bruins, jeho dosavadní klub. „Za nikoho jiného hrát nebudu. Tady jsem doma,“ řekl v červnu.

Momentálně to vypadá, že brankovišti Bostonu bude kralovat Linus Ullmark, který s Medvědy podepsal dlouhodobý kontrakt. Do té doby, než se Rask uzdraví, by dvojku měl dělat Jeremy Swayman.

Kyle Palmieri

Když Palmieri přicházel do Islanders, vedení týmu doufalo, že to bude klíčový borec k cestě za Stanley Cupem. Po nevýrazném konci základní části gólově explodoval v play off, na větší úspěch to ale nestačilo.

A zatím to nestačilo ani na další smlouvu. Obecně se v kruzích NHL věřilo, že Palmieri na Long Islandu zůstane, nicméně zatím je ticho po pěšině. Islanders však v posledních dnech dokončili podpis obránce Adama Pelecha, soustředit se tak mohou na Palmieriho. Nebo snad na Tarasenka?

Nikita Gusev

Dalším zajímavým jménem na seznamu je Rus Nikita Gusev. Nesmírně talentovaný křídelník působil dlouhá léta v KHL a až před pár lety se rozhodl k přesunu za oceán. Vyplatilo se, v první sezoně v barvách Devils zazářil a ukázal se ve skvělém světle.

Naposledy působil na Floridě, nicméně ta se rozhodla s ním neprodloužit smlouvu. Devětadvacetiletý útočník je stále k mání, nicméně málokoho by asi překvapilo, kdyby se na podzim proháněl na ruských stadionech.

Sami Vatanen

Vatanen má asi nejlepší léta za sebou, nicméně by stále mohl být zajímavou volbou do třetího páru pro jakýkoliv tým. Dlouholetý zadák Anaheimu je v posledních sezonách jako na houpačce a nikde se ne a ne usadit. Dvakrát to nevyšlo v New Jersey, pak ani v Carolině či Dallasu.

Vatanen by mohl být platným hráčem za málo peněz, navíc je to pravák, ti jsou vždycky cennější.

Zdeno Chára

Nejvyšší a nejstarší hráč současné NHL stále oficiálně nic nepotvrdil ani nevyvrátil. My tak můžeme vesele spekulovat. Jediné, co víme, je to, že je momentálně doma na Slovensku s rodinou a trénuje. „Nechává si možnosti otevřené. Není kam spěchat,“ uvedl jeho agent.

Stejnou taktiku měl loni, kdy s Capitals podepsal až týden před začátkem tréninkového kempu. Podobný scénář se dá očekávat i letos.

Pochopitelně jsou na trhu i další velká jména. Jenom namátkou, Zach Parise, Travis Zajac, Jason Demers, Eric Staal, Casey Cizikas, Tyler Bozak. A dalo by se pokračovat dále a dále.

Kde byste viděli výše zmíněné hráče nejraději vy?

