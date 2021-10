Díky za puk! Yandle má zdvořilý zvyk, kupu štěstí a Jarvisův rekord na dosah

922 mačů za sebou! Série Keitha Yandlea, zkušené posily Philadelphie, je vskutku pozoruhodná. V celých dějinách NHL najdeme jediného muže, jehož šnůra zápasů byla delší. Forvarda Montrealu, Washingtonu a Hartfordu Douga Jarvise. Je lehce ironické, že právě Kanaďan se jménem evokujícím umělou inteligenci z komiksového Iron Mana je ligovým železným mužem. Brzy se to může změnit, Yandle už se dostal na dostřel.

Jméno pětatřicetiletého Američana se poslední dny skloňuje na sociálních sítích i fanouškovských webech.

Proč? Masy lidí oslovilo video, které na twitter pověsil uživatel s přezdívkou Spoked Z. Keith Yandle v kratičkém klipu projíždí kolem Cartera Harta a budoucí brankářské superstar náhle poděkuje za přenechání kotouče. To "thank you" je opravdu zřetelné a slyšitelné.

Spoked Z uvádí, že jde o Yandleovu běžnou praxi. Ofenzivně laděný bek, co letos zvládl 27 bodů, je prý takto zdvořilý pokaždé, když od gólmana přebírá puk. A zvyk je, jak se říká, železná košile. Jakou jinou by měl nosit frajer, co se brzy může stát hokejovým Iron manem.

.Na Jarvise ztrácí Yandle jen 42 zápasů a filadelfský tisk spekuluje, že kouč Letců Alain Vigneault bude držet dlouholetou oporu Arizony v základní sestavě tak dlouho, dokud nedojde k překonání přes třicet let starého rekordu. Z úcty, ze staré známosti, bez ohledu na výkonnost.

"Pravděpodobně bez žádného rizika můžeme napsat, že Yandlea může o rekord připravit nejspíš jen zranění," stojí v listu Bucks County Courier Times. Kdo ví, zda-li to bude platit, sám hráč se příliš daleko do budoucnosti nedívá.

Keith Yandle saying “thank you” every time a goalie settles the puck for him will never not make me laugh pic.twitter.com/I5KQ6yrEsr — Spoked Z (@SpokedZ) October 4, 2021

"Beru svou kariéru den po dni," povídá Yandle. Takovému přístupu naučil ostříleného borce sám hokej. Vždyť třeba Florida, kde hrál naposledy, jej v červenci poměrně nečekaně vyplatila ze smlouvy. "Bylo to extrémně obtížné rozhodnutí," řekl tehdy tamní trenér Joel Quenneville.

Jak už to u nezdolných harcovníků bývá, i Yandle čelí otázkám, v čem tkví jeho recept na "stoprocentní docházku". "Víte, řekl bych, že jsem měl dost kliku. Myslím si, že na této úrovni mají všichni stejnou touhu hrát, všichni chtějí být pořád na ledě. Mně se to poštěstilo."

Od některých hokejistů účastníka čtyř All-Star Game přece jen odlišuje poctivý, až pedantský přístup k tréninku.

Yandle má velkou sebekázeň, je na sebe přísný. Navrch hrává i se šrámy, co by mnohé vyřadily. Za všechny uvedl nastřelené chodilo, které se zaťatými zuby druhý den narval do brusle. Ano, cesta za překonání Jarvisova počinu je mnohdy bolestná. Dojde "Sonk" až do cíle?

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+