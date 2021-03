Detroit překvapil Tampu šesti góly, Sutter si na lavičce Flames připsal první vítězství

Po dlouhém čekání se hokejisté Detroitu dočkali vítězství nad Tampou v základní hrací době a obhájce Stanleyova poháru porazili 6:4. Prvního vítězství na lavičce Flames se dočkal trenér Darryl Sutter, když Calgary porazilo Montreal těsně 2:1. V noci toho bylo k vidění daleko víc...

BOSTON BRUINS - NEW YORK RANGERS

4:0 (2:0, 2:0, 0:0)

Halák udržel čisté konto

S přehledem odehrané klání ze strany Bostonu. Bruins během pětadvaceti minut vstřelili čtyři branky a v obraně to bylo téměř bezchybné. Jaroslav Halák si připsal čisté konto a dovedl svůj tým k vítězství.

Branky a nahrávky

5. Pastrňák (Marchand, Bergeron), 18. Bergeron (Marchand), 24. Krejčí (Grzelcyk, Marchand), 25. DeBrusk (Krejčí).

Statistické okénko

Střely na bránu: 27 – 27 | Přesilová hra: 1/2 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Jaroslav Halák (BOS) – 27 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100%, odchytal 60:00

Alexandar Georgijev (NYR) – 10 zákroků, 4 OG, úspěšnost 71,4%, odchytal 24:52

Keith Kinkaid (NYR) – 13 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100%, odchytal 34:44



Československá stopa v utkání

Jaroslav Halák (BOS) – 27 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100%, odchytal 60:00

Jakub Zbořil (BOS) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 14:49

David Krejčí (BOS) – 1+1, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:25

David Pastrňák (BOS) – 1+0, +1 účast, 4 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 15:59

Libor Hájek (NYR) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 14:11

Filip Chytil (NYR) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:52



Tři hvězdy utkání

1. Jaroslav Halák (BOS) - 27 zákroků

2. Brad Marchand (BOS) - 0+3

3. David Krejčí (BOS) - 1+1

BUFFALO SABRES - PITTSBURGH PENGUINS

2:5 (1:1, 1:2, 0:2)

Pittsburgh uspěl v Buffalu

Po vyrovnaných dvou třetinách přišlo rozhodnutí v té poslední. Pittsburgh do ní vstoupil velmi dobře, dostal se do vedení a zodpovědnou hrou ho udržel. Své vítězství pak pojistil Rust střelou do prázdné klece.

Branky a nahrávky

7. Thompson (Okposo, Eakin), 29. Olofsson (Sheahan, Staal) – 7. Malkin (Kapanen), 24. Tanev (Blueger, Matheson), 32. Guentzel (Crosby, Malkin), 43. Angello, 59. Rust (Jarry).

Statistické okénko

Střely na bránu: 23 – 27 | Přesilová hra: 0/2 – 1/2 | Trestné minuty: 19 – 9

Kdo se postavil do brankoviště?

Jonas Johansson (BUF) – 22 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,6%, odchytal 58:32

Tristan Jarry (PIT) – 21 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,3%, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Jevgenij Malkin (PIT) - 1+1

2. Jake Guentzel (PIT) - 1+0

3. Brandon Tanev (PIT) - 1+0

NEW YORK ISLANDERS - NEW JERSEY DEVILS

5:3 (2:0, 2:0, 1:3)

Neúspěšné dotahování Devils

Islanders po dvou třetinách vedli o čtyři góly a vypadalo to, že si pohodlně dojdou pro vítězství. Devils se však nevzdali, ve třetí části zapnuli a třemi góly tento duel zdramatizovali. K bodům to však nevedlo.

Branky a nahrávky

4. Martin (Mayfield, Leddy), 10. Pelech (Pulock, Lee), 35. Dobson (Pageau, Greene), 38. Bailey (Cizikas), 45. Nelson (Pulock) – 44. Kuokkanen (Subban, Zajac), 45. Malcev (McLeod), 56. Hughes (Johnsson).

Statistické okénko

Střely na bránu: 33 – 22 | Přesilová hra: 0/5 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Ilja Sorokin (NYI) – 19 zákroků, 3 OG, úspěšnost 86,4%, odchytal 59:48.

Mackenzie Blackwood (NJD) – 29 zákroků, 5 OG, úspěšnost 85,3%, odchytal 59:41



Československá stopa v utkání

Pavel Zacha (NJD) – 0+0, -3 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:09



Tři hvězdy utkání

1. Adam Pelech (NYI) - 1+0

2. Matt Martin (NYI) - 1+0

3. Ryan Pulock (NYI) - 0+2

PHILADELPHIA FLYERS - WASHINGTON CAPITALS

3:5 (1:2, 0:2, 2:1)

Capitals slaví ve Philadelphii

V brance Washingtonu dostal tentokrát přednost Ilja Samsonov a svůj tým na ledě Flyers dovedl k vítězství. Domácí celek se v závěru zápasu snažil ze všech sil vyrovnat, brankář Capitals si však počínal velmi jistě.

Branky a nahrávky

12. Konecny (Hayes, Gostisbehere), 42. Provorov (Couturier, Gustafsson), 51. Laughton (Hayes, Konecny) – 9. Ovečkin, 14. Sheary (Sprong), 27. Carlson (Vrána, Kuzněcov), 38. Dowd (Chára, Hathaway), 60. Dowd (Samsonov).

Statistické okénko

Střely na bránu: 33 – 22 | Přesilová hra: 1/2 – 0/2 | Trestné minuty: 13 – 13

Kdo se postavil do brankoviště?

Brian Elliott (PHI) – 17 zákroků, 4 OG, úspěšnost 81,0%, odchytal 58:43

Ilja Samsonov (WSH) – 30 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,9%, odchytal 59:59



Československá stopa v utkání

Jakub Voráček (PHI) – 0+0, -2 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:36

Zdeno Chára (WSH) – 0+1, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 17:23

Richard Pánik (WSH) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 10:25

Jakub Vrána (WSH) – 0+1, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 14:20



Tři hvězdy utkání

1. John Carlson (WSH) – 1+0

2. Alexandr Ovečkin (WSH) – 1+0

3. Sean Couturier (PHI) – 0+1

CAROLINA HURRICANES - NASHVILLE PREDATORS

5:1 (3:0, 1:0, 1:1)

Nashville vyhořel

Hurricanes předvedli svému soupeři efektivitu v zakončení. Predators svého soupeře přestříleli, po porážce 1:5 ale opouští arénu Caroliny s prázdnou. Dobrý den neměl Pekka Rinne, který byl střídán.

Branky a nahrávky

10. Geekie (Bean, Niederreiter), 12. McGinn (Foegele), 12. Hamilton (Svečnikov, Fast), 29. Geekie (Bean, Pesce), 45. Nečas (Svečnikov, Hamilton) – 56. Cousins (Ekholm).

Statistické okénko

Střely na bránu: 26 – 33 | Přesilová hra: 3/3 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

James Reimer (CAR) – 32 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,0%, odchytal 59:49

Pekka Rinne (NSH) – 18 zákroků, 5 OG, úspěšnost 78,3%, odchytal 44:38

Kasimir Kaskisuo (NSH) – 3 zákroky, 0 OG, úspěšnost 100%, odchytal 15:22



Československá stopa v utkání

Martin Nečas (CAR) – 1+0, 0 účast, 3 střely na branku, TM 0, čas na ledě 17:32



Tři hvězdy utkání

1. Morgan Geekie (CAR) – 2+0

2. James Reimer (CAR) – 32 zákroků

3. Jake Bean (CAR) – 0+2

COLUMBUS BLUE JACKETS - FLORIDA PANTHERS

4:5pp. (0:0, 2:1, 2:3 - 0:1)

Prodloužení pro Floridu

Velké vítězství pro Panthers. Florida ve třetí třetině dokázala smazat tříbrankovou ztrátu, zápas poslala do prodloužení a v něm rozhodl Frank Vatrano. John Tortorella tohle dá svým hráčům určitě pocítit.

Branky a nahrávky

26. Bjorkstrand (Domi, Roslovic), 31. Bjorkstrand (Riley Nash, Laine), 44. Laine (Werenski, Atkinson), 45. Domi (Bjorkstrand) – 37. Hörnqvist (Forsling, Verhaeghe), 47. Lomberg (Acciari, Gudas), 53. Tippett (Weegar, Marchment), 55. Barkov (Yandle, Huberdeau), 63. Vatrano (Huberdeau, Ekblad).

Statistické okénko

Střely na bránu: 32 – 32 | Přesilová hra: 1/3 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Elvis Merzlikins (CBJ) – 27 zákroků, 5 OG, úspěšnost 84,40%, odchytal 62:48

Sergej Bobrovskij (FLA) – 28 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,50%, odchytal 61:53



Československá stopa v utkání

Radko Gudas (FLA) – 0+1, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 19:24



Tři hvězdy utkání

1. Oliver Bjorkstrand (CBJ) - 2+1

2. Frank Vatrano (FLA) - 1+0

3. Max Domi (CBJ) - 1+1

TORONTO MAPLE LEAFS - WINNIPEG JETS

4:3pp. (0:1, 1:1, 2:1 - 1:0)

Toronto ukončilo sérii bez vítězství

Černá série prolomena, Toronto slaví vítězství. To vystřelil Auston Matthews, jemuž se v prodloužení podařilo najít recept na Connora Hellebuycka.

Branky a nahrávky

24. Marner (Matthews, Brodie), 47. Nylander (Tavares, Rielly), 53. Michejev (Kerfoot, Engvall), 61. Matthews (Rielly) – 17. Ehlers (Dubois), 31. Ehlers (Connor), 58. Stastny (Ehlers, Pionk).

Statistické okénko

Střely na bránu: 37 – 26 | Přesilová hra: 0/1 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 2

Kdo se postavil do brankoviště?

Frederik Andersen (TOR) – 23 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,5%, odchytal 60:59

Connor Hellebuyck (WPG) – 33 zákroků, 4 OG, úspěšnost 89,2%, odchytal 60:53



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Auston Matthews (TOR) – 1+2

2. Nikolaj Ehlers (WPG) – 2+1

3. William Nylander (TOR) – 1+0

DETROIT RED WINGS - TAMPA BAY LIGHTNING

6:4 (3:2, 2:0, 1:2)

Red Wings slaví velké vítězství

Naposledy Detroit porazil Tampu v základní hrací době 3. listopadu 2015. Tampa v posledních dvaceti vzájemných duelech vždy bodovala, z toho devatenáctkrát vyhrála. Tentokrát Red Wings ale dokázali svého soupeře zaskočit, z minima šancí vstřelili šest gólů a Lightning se s tím nedokázali vypořádat.

Branky a nahrávky

9. Stecher (Gagner, Zadina), 13. Larkin (Hronek, Mantha), 15. Mantha, 21. Glendening (Rasmussen, Zadina), 25. Fabbri (Merrill), 60. Naměstnikov (Mantha, Hronek) – 11. Sergačjov (Palát, Cirelli), 14. Stamkos (Killorn, Palát), 56. Point, 58. Palát (Point, Stamkos).

Statistické okénko

Střely na bránu: 23 – 44 | Přesilová hra: 0/4 – 1/6 | Trestné minuty: 17 – 13

Kdo se postavil do brankoviště?

Jonathan Bernier (DET) – 40 zákroků, 4 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 60:00

Curtis McElhinney (TBL) – 17 zákroků, 5 OG, úspěšnost 77,3 %, odchytal 57:42



Československá stopa v utkání

Filip Hronek (DET) – 0+2, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 23:01

Filip Zadina (DET) – 0+2, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:07

Ondřej Palát (TBL) – 1+2, +2 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:43

Jan Rutta (TBL) – 0+0, -3 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 10:41

Erik Černák (TBL) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:15



Tři hvězdy utkání

1. Anthony Mantha (DET) - 1+2

2. Brayden Point (TBL) - 1+1

3. Filip Zadina (DET) - 0+2

DALLAS STARS - CHICAGO BLACKHAWKS

2:4 (0:1, 0:3, 2:0)

Chicago vrátilo Dallasu porážku

Chicago nastoupilo k dnešnímu zápasu zodpovědně a po minulém výprasku se všechno vyvíjelo opačně. Po dvou třetinách Blackhawks vedli 4:0 a měli všechno skvělé rozehrané. Dallas ve třetí části vstřelil dva góly a závěr zdramatizoval, Chicago se ale bát o výsledek nemuselo.

Branky a nahrávky

50. Hintz (Oleksiak, Cogliano), 53. Klingberg (Oettinger) – 6. Kubalík (Hagel, Kämpf), 23. Söderberg (Boqvist, Kane), 35. Keith, 37. DeBrincat (Kane, Boqvist).

Statistické okénko

Střely na bránu: 30 – 16 | Přesilová hra: 0/5 – 2/5 | Trestné minuty: 10 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Kevin Lankinen (CHI) – 28 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,3%, odchytal 60:00

Anton Chudobin (DAL) – 4 zákroky, 4 OG, úspěšnost 50%, odchytal 40:00

Jake Oettinger (DAL) – 8 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100%, odchytal 16:56



Československá stopa v utkání

Dominik Kubalík (CHI) – 1+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 12:30

David Kämpf (CHI) – 0+1, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 4, čas na ledě 15:34

Radek Faksa (DAL) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 17:27

Andrej Sekera (DAL) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:49



Tři hvězdy utkání

1. Kevin Lankinen (CHI) – 28 zákroků

2. Adam Boqvist (CHI) – 0+2

3. Roope Hintz (DAL) – 1+0

CALGARY FLAMES - MONTREAL CANADIENS

2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

Sutterův vítězný debut

Poprvé se na lavičku Calgary postavil Darryl Sutter a hned slaví vítězství. Calgary ve vyrovnaném klání přetlačilo Montreal a vyhrálo 2:1.

Branky a nahrávky

22. Leivo (Ryan, Bennett), 34. Leivo (Ryan, Bennett) – 51. Perry (Weber).

Statistické okénko

Střely na bránu: 29 – 18 | Přesilová hra: 0/3 – 0/2 | Trestné minuty: 9 – 11

Kdo se postavil do brankoviště?

Jacob Markström (CGY) – 18 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,4%, odchytal 60:00

Jake Allen (MTL) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,1%, odchytal 59:23



Československá stopa v utkání

Tomáš Tatar (MTL) – 0+0, -2 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:26



Tři hvězdy utkání

1. Derek Ryan (CGY) - 0+2

2. Josh Leivo (CGY) - 2+0

3. Noah Hanifin (CGY) - 0+0

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+