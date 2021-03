Čtvrtý Čech v brankovišti NHL. Vladařova vítězná premiéra a fantastický zákrok jako bonus

Patří k výjimkám, které debutovaly v play off. Loni 26. srpna naskočil za Boston v průběhu třetího utkání druhého kola proti Tampě Bay, kdy po Halákovi dochytal půlku nevydařeného duelu (1:7). Teď má za sebou debut v základní části, s mnohem lepším výsledkem.

Boston se poslední dobou trápí. Od 14. února prohrál devět ze čtrnácti zápasů, čímž ošklivě prohospodařil slibnou pozici. Ne že by byl hlavní problém v bance, Medvědi především dávají zoufale málo gólů, nicméně trenér zkusil na tomto postu změnu a tah přinesl ovoce.

Bruins se na góly opět nadřeli, ze 33 střel proměnili v branku jen dvě, naštěstí to stačilo. Jak se říká, Daniel Vladař se „stavěl na hlavu“ a z 35 puků Pens pustil za záda jediný. „Díky Vladařově hvězdnému debutu byly nakonec i dva góly dost,“ píše bostonský tisk. Triumf je o to cennější, že přišel proti Pittsburghu, který měl za sebou šest výher v řadě.

„Právě teď jsem to nejšťastnější dítě na světě,“ smál se třiadvacetiletý gólman Bruins, který letos odchytal na farmě v Providence pět utkání s průměrem obdržených branek 2,01 a procentem úspěšnosti zákroků 92,3.

„Mým snem bylo vždycky chytat NHL. Dostal jsme příležitost a vyhrál. Moc si vážím šance, kterou mi trenéři dali. Byl to skvělý týmový výkon,“ dodal.

Skutečnou třešinkou na dortu povedeného představení budiž spektakulární zákrok z 10. minuty první třetiny, kdy Vladař fantasticky hokejkou vytáhl z brány dorážku Coltona Scevioura.

Trenér Bruce Cassidy ho s ohledem na těsný vývoj utkání označil za kritický. „Určitě to všem dodalo sebevědomí. Celá lavička vyskočila. Když předvedete takový zákrok, chlapy to nakopne. Co to znamenalo to pro něj? Neznám ho tak dobře, ale předpokládám, že se cítil skvěle. Naše kluky to rozhodně povzbudilo, zatímco soupeř měl o čem přemýšlet.“

Podobně viděl zákrok také spoluhráč Trent Frederic, autor vítězné branky na 2:1. „Bylo to neskutečné. Jakmile to předvedl, věděl jsem, že to zavřel a že pro něj vyhrajeme.“

„Dneska s tím půjdu spát,“ culil se úspěšný debutant.

Daniel Vladař je letos po Vaněčkovi, Mrázkovi a Rittichovi čtvrtým českým brankářem, který zasáhl do NHL. Mohlo jich být pět, Pavel Francouz z Colorada je ale stále na listině dlouhodobě zraněných a zatím není jasné, kdy by se mohl vrátit do hry.

