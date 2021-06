Čtvrtá nula za sebou! Vasilevskij je prostě výjimečný, smeká Cooper před rekordmanem

Dva sedmé mače, dvě porážky. Andrej Vasilevskij šel do rozhodující partie s newyorskými Ostrovany s neveselou bilancí. Ještě nikdy nevyhrál bitvu bitev, mýty opředený duel číslo 7. Teď už to neplatí, ruský gólman brilantním výkonem černou sérii uťal. Další šňůru naopak protáhl. Jakou? Počtvrté za sebou vyřadil soupeře čistým kontem. Žádný jiný brankář v dějinách NHL to samé nezvládl ani třikrát v řadě. "Byl výtečný," smekl před "Vasym" trenér poražených Barry Trotz.

Loni završil finále Stanley Cupu nulou proti Dallasu.

Letos na konci prvního kola Vasilevskij vymazal Floridu, v další rundě pak napopáté umlčel střelce Caroliny a teď přidal další majstrštyk. V zápase o všechno se blýskl několika bravurními zákroky, z 18 ran nepustil jedinou.

Parádně zastavil brejk Anthonyho Beauvilliera, poradil si s nebezpečnou ranou Brocka Nelsona, při přesilovce Islanders mu pomohla tyčka. Než aby se chvástal, jak vynuloval dalšího protivníka, před novináři chválil aktivitu Bolts.

"Kluci odehráli učebnicový zápas číslo 7," povídal. O něm platilo to samé. Urostlý gólman opět potvrdil, proč sahá po druhé Vezinově trofeji a proč se o něm mluvilo dokonce v souvislosti s Hart Memorial Trophy.

"Nikdy se nevzdává. Je velký, mrštný a hbitý. Pokud by měl nějaký brankář tuto cenu získat, tak právě on," podotkl nedávno pro The Athletic Dominik Hašek. Sám se dvakrát králem NHL stal, v letech 1997 a 1998.

Vasilevského během zmíněného interview dokonce označil za důvod, proč Tampa v roce 2020 získala stříbrný pohár. I to ukazuje, jaké renomé si rodák z Ťumeně vypracoval napříč hokejovým prostředím. Velebí jej snad všichni, co ledové hře rozumí.

Včetně trenéra Lightning Jona Coopera, samozřejmě. "Jednoduše potřebujete mít v brance někoho, kdo zastaví puk v případech, kdy všechno ostatní selže. "Vasy" znovu a znovu dokazuje, že přesně tohle dovede. Je výjimečný."

Vasilevskij se čerstvou nulou bezesporu přiblížil Conn Smythe Trophy. Ostatně jeho šance zvýšila i celá série, vždyť Ostrovanům dovolil jen 11 tref! I když našli cesty, jak na něj vyzrát, stejně drtivou většinu přímých soubojů s ním prohráli.

Pokud šestadvacetiletý machr dotáhne Tampu k obhajobě, měl by být jedním ze dvou, tří nejvýraznějších kandidátů na prestižní ocenění pro MVP vyřazovacích bojů. Zatímco Nikita Kučerov s Braydenem Pointem naposledy mlčeli, on exceloval.

Povede se mu to? A protáhne svou rekordní šňůru pátým čistým kontem?

