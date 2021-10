Crosby prožije první start této sezony! V „evropském“ čase vyzve Nashville Islanders

Ze soboty na neděli čeká zámořskou NHL hned desítka duelů. Pro evropské fanoušky je nejpřijatelnější měření sil mezi Nashvillem a Islanders, které se začne odehrávat už v 19:30. Z hokejového pohledu dále přitahuje pozornost letošní premiéra Sidneyho Crosbyho, návrat českého brankáře Petra Mrázka nebo potenciální pokračování vítězné vlny v podání Panthers.

Na úvod dnešního programu přivítají Predators na svém ledě Islanders, a to už od půl osmé středoevropského času. Do známého prostředí se tak vrací trenér Barry Trotz, který byl vůbec prvním koučem v historii domácího mužstva. Nyní se bude snažit eliminovat jeho ofenzivní zbraně, Nashville totiž sahá po třetím skalpu v řadě.

Jenže Islanders jsou vzadu tradičně velmi soudržní a tahají sérii dvou utkání s čistým kontem. Celkově shrábli body ve čtyřech uplynulých případech.

S Nashvillem v pátek trénoval i český náhradník David Rittich, který zatím letos neodchytal jediné utkání. V polovině října musel na covidovou listinu. „Ještě potřebuje trochu času na progres, aby se mohl vrátit zpět do branky,“ dodal včera pro klubové stránky hlavní kouč Predators John Hynes.

Vítej zpět, kapitáne!

Z elitní desítky ligových týmů se v noci představí Detroit, St. Louis, Minnesota, Edmonton, Calgary a vedoucí Florida. Panthers se zvládli vypořádat se ztrátou kouče Joela Quennevilleho, který přijal odpovědnost za nedávnou sexuální kauzu a rezignoval, a ovládli první zápas pod doposud asistujícím trenérem Andrewem Brunettem. Cats budou chtít proti Bostonu rozšířit neskutečnou šňůru osmi úvodních vítězství, čeká je ovšem druhý zápas za necelých 24 hodin.

Velký comeback chystá Sidney Crosby. Kvůli zraněnému zápěstí se ještě v nové sezoně do sestavy nepodíval. Teď je ovšem jeden z deseti nejlepších hráčů současného hokeje plně připravený a zkusí svým parťákům pomoct porazit New Jersey.

SIDNEY CROSBY IS PLAYING HOCKEY TONIGHT!!! pic.twitter.com/j0Mrr4hKBi — Pittsburgh Penguins (@penguins) October 30, 2021

Red Wings mezitím znovu přijdou o rozjetého Tylera Bertuzziho. Během sedmi zápasů zvládl nasbírat už devět bodů, jenže není očkovaný, a tak v Torontu navrátilce Petra Mrázka ani prověřit nemůže. Bertuzzi za vynechaný duel nepobírá žádný plat. Navíc si musí na vlastní náklady uhradit cestu do Bostonu, kde tým přelétává příští týden. Místo šestadvacetiletého útočníka patrně vyrukuje do zápasu Joe Veleno, který míří do Kanady z farmy.

Fiala s Kaprizovem se nesnesou

Se sestavou musí před zápasem s Coloradem vlivem absence Dmitrije Kulikova, Alexe Goligoskiho, Jordana Greenwaye, Rema Pitlicka a Matse Zuccarella výrazně zamíchat Minnesota. Šanci by měli dostat mladíci Calen Addison a Adam Beckman. Spojení mezi hlavními útočnými hvězdami Kevinem Fialou a Kirillem Kaprizovem každopádně nečekejte.

„Zkusili jsme to už proti Seattlu, ale po půlce zápasu jsme je museli zase rozdělit. Jejich symbióza se nám nezamlouvala,“ přiznal trenér Dean Evason. „Nevypadali vedle sebe dobře, nezvládali některé činnosti na stejné úrovni jako zbytek týmu. Doufáme, že ti dva neupřednostňují individuální cíle a statistiky před tím, čeho se snažíme dosáhnout jako společná parta,“ rýpnul si sedmapadesátiletý stratég.

Kaprizov se v této sezoně zatím gólově neprosadil, i když má na kontě šest asistencí. Trápící se Colorado může být nicméně pro ruského hračičku poměrně slušným odrazovým můstkem. Avalanche momentálně okupují až 28. místo soutěže.

Kompletní program:

19:30 Nashville Predators – New York Islanders

22:00 Los Angeles Kings – Montreal Canadiens

01:00 San Jose Sharks – Winnipeg Jets

01:00 Boston Bruins – Florida Panthers

01:00 Toronto Maple Leafs – Detroit Red Wings

01:00 Pittsburgh Penguins – New Jersey Devils

02:00 St. Louis Blues – Chicago Blackhawks

02:00 Colorado Avalanche – Minnesota Wild

03:00 Vancouver Canucks – Edmonton Oilers

03:00 Calgary Flames – Philadelphia Flyers

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+