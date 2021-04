Columbus na dně. Chci tuhle sezonu vymazat, říká upřímně Merzlikins

Poslední dva roky pokaždé dokázali zaujmout hokejovou veřejnost svými výkony především ve vyřazovací části, kde se jim podařilo zaskočit velké favority. Jenže letos je to přesný opak a v Columbusu jsou od play-off daleko.

Trápení. Tak by se jedním slovem popsat sezona Columbusu. Svěřenci svérázného trenéra Johna Tortorelly nenaplnili předsezonní očekávání a letos se s největší pravděpodobností budou muset obejít bez účasti v play-off.

Blue Jackets se nachází až na poslední příčce Centrální divize, když v devětačtyřiceti zápasech nasbírali devětatřicet bodů. Před Columbus se v tabulce dostal dokonce i Detroit, který prochází přestavbou. Ta teď čeká i na celek z Ohia.

Ukázalo se to i během uzávěrky přestupů. Byť dříve v sezoně získali výměnou z Winnipegu Jacka Roslovica a Patrika Laineho, nakonec z toho byl takový menší výprodej, Klub opustil kapitán Nick Foligno, útočník Riley Nash a zadák David Savard.

To jen podtrhlo, že vyřazovací část není pro Modrokabátníky aktuálním tématem. Všemu dodávají korunu aktuální výsledky, které frustrují i samotné hráče. Na jedné z pozápasových konferencí o tom otevřeně promluvil gólman Elvis Merzlikins.

„Jsem unavený, jsem z těch porážek už fakt unavený. Vím, že se snažíme, ale už to začíná být ponižující,“ trápí lotyšského brankáře.

Nejvíce tlačí Blue Jackets brusle v ofenzívě, když do této doby nastříleli jen 1880 branek. V tomto ohledu patří mezi nejhorší celky National Hockey League. Navíc Vancouver, New Jersey či Anaheim, kteří jsou na tom hůře, mají oproti Columbusu zápasy k dobru.

Je pochopitelné, že Merzlikins je z výsledků frustrovaný. Sám totiž neprožívá úplně špatnou sezonu, po třiadvaceti startech má 91,1% úspěšnost zákroků, což je vzhledem k postavení jeho týmu více než solidní číslo.

„Je to, co to je. Budu upřímný, je to bolestivé. Je to fakt špatný ročník, už chci, aby skončil. Tento rok bych smazal a zapomněl na něj,“ dodal sedmadvacetiletý rodák z Rigy.

Modrokabátníci aktuálně táhnou sérii osmi porážek v řadě. Vyhlídky na lepší zítřky navíc komplikuje i stav marodky – do konce sezony totiž budou scházet obránce Zach Werenski a forvard Boone Jenner.

