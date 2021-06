Colorado simuluje! Rozhodčí se nechali od Rantanena napálit, čertí se kouč Vegas

Němce Philippa Grubauera zasypali 41 puky, přesto zůstali Zlatým rytířům jen oči pro pláč. Druhý zápas s Coloradem ztratili v prodloužení, když v přesilové hře rozhodl Mikko Rantanen. Po faulu na... Mikka Rantanena. A právě dvě minuty za sekání, které nadělili sudí Reillymu Smithovi, rozlítily Petera DeBoera, trenéra Vegas. S vyloučením nesouhlasil a nařkl hokejisty Lavin, že třetinu co třetinu přihrávají zákroky a simulují.

Sportovní web The Score označil Smithovo potrestání za kontroverzní, DeBoer volil pro práci arbitrů obdobný výraz.

Sami se můžete podívat, za co si šel Smith v prodloužení ve 2. kole play-off sednout. Bylo to sekání? Nepochybně. Pískají se podobné zákroky s železnou pravidelností během vyřazovacích bojů? Právě tady vzniká třecí plocha.

DeBoer je navíc přesvědčený, že Rantanen svou hůl schválně pustil, aby nečestnou cestou vybojoval pro Colorado přesilovku. DeBoer tak nekritizoval muže v pruhovaném, ale hráče soupeře. Prý filmují a dělají z hokeje divadlo.

"To vyloučení nemohu rozhodčím vyčítat, protože třetinu co třetinu čelí tomu, že se hráči teatrálně chytají za obličej, nafilmovávají pády nebo záměrně pouští hokejku. Opravdu to nemám arbitrům za zlé, Rantanen je napálil," pověděl DeBoer.

Jízlivými poznámkami o simulování samozřejmě mířil do tábora Avs. A dost možná se také pokoušel vytvořit mediální tlak na sudí. I takto se bojuje v bitvách o Stanley Cup. Ostatně, to samé se stává také v české extralize.

DeBoera nepochybně štve, kolik už Colorado hrálo v sérii přesilovek a hlavně kolik jich využilo (4).

I didn't initially clip the slashing call. Good thing I went back and did, because ... oh boy.#VegasBorn pic.twitter.com/NI3MkLVFmm — Danny Webster (@DannyWebster21) June 3, 2021

Těžko říct, zda je DeBoer přesvědčený o Rantanenově úmyslu, nebo spíš jen využil příležitost k tomu, aby si pro třetí partii naklonil muže v pruhovaném. Jisté je, že finská hvězda s DeBoerovým nařčením rozhodně nesouhlasila a přišla s logickou obhajobou.

"V NHL platí, že když vám soupeř vysekne nebo přerazí hokejku, jsou z toho vždycky dvě minuty. Jsem docela silný chlap, hůl z ruky jen tak nepouštím, prostě jsem přes ni dostal pořádnou sekeru. Nemyslím si, že bych v obranném pásmu hokejku schválně pouštěl."

Záměrně se zbavit pracovního náčiní, když se vhazuje ve vašem pásmu? K tomu kroku byste asi nesáhli. V tomhle je Rantanenovo vysvětlení uvěřitelné. Jestli ovšem nevyužil situace, když pocítil razanci Smithova úderu, o tom můžeme vést spory. Co myslíte, jak to bylo?

Od spekulací zpět k faktům. Rantanen v následné přesilovce skóroval parádní střelou a rozhodl, že Golden Knights budou doma ve Vegas zkoušet smazat dvouzápasové manko. V noci na pátek mohou udělat první krok a přichystat Lavinám premiérovou porážku.

Nejen v sérii, ale v celém letošním play-off.

