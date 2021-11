Colliton končí na střídačce Blackhawks! Kdo jej nahradí?

Špatné výsledky Chicaga zkraje ročníku si vybírají svou daň. V posledních dnech se toho o tomto klubu napsalo dost v souvislosti se sexuálním obtěžováním v minulosti, avšak nynější situace v klubu je jinou pohádkou, nebo spíše tragédií? Vedení Blackhawks se po špatných výsledcích a nevýrazných výkonech rozhodlo odvolat Jeremyho Collitona, se kterým končí také jeho asistenti. Novým lodivodem bude dočasně Derek King, jenž měl na starosti farmářský Rockford.

Hektické období Blackhawks zatím nebere konce. Personální změny v klubu se v nedávné době udály kvůli sexuálnímu obtěžování z roku 2010. Další vlna čistky přichází nyní, když s hlavním koučem Jeremym Collitonem v klubu končí také jeho asistenti Sheldon Brookbank a Tomas Mitell. Šestatřicetiletý Colliton měl přitom u Blackhawks podepsanou smlouvu ještě na dva roky.

Na vině je špatná předvedená hra a především pak bídné výsledky. Chicago do letošní sezóny vstoupilo devíti porážkami. V současné době se jedná o druhý nejhorší celek ligy, který ze dvanácti zápasů vytěžil pouhopouhé čtyři body.

Je vyhazov Collitona správným krokem?

To je těžká otázka. Trenér sice může naordinovat taktiku, vytvořit v týmu potřebnou chemii, ale jen těžko může ovlivnit, jestli mají brankáři nebo klíčoví hráči týmu ideální formu.

Začátek ročníku nezastihl v dobrém rozpoložení ani jednoho z gólmanů, když jak Marc-André Fleury, tak i Kevin Lankinen mají úspěšnost zákroků jen těsně přes 88 %. Z pole pak přísnější měřítko snese snad jen Patrick Kane. Někdo však následky nést musí a výměna trenéra je vždycky jednodušší, než v průběhu sezóny výrazněji obměňovat kádr.

Novým prozatímním koučem se tak stal Derek King, který v roce 2018 přebíral právě po Jeremym Collitonovi roli hlavního kouče Rockfordu v AHL.

„V týmu je spousta talentovaných hráčů, které jsem už poznal během svého působení v této organizaci. Moc se těším na spolupráci s týmem ze střídačky. Vážím si této příležitosti a jsem jednoznačně připraven nezbytnou prací týmu pomoci uspět,“ hlásí King.

Chicagská organizace si prochází opravdu těžkým obdobím, jelikož na konci října o pozici generálního manažera přišel Stan Bowman, nyní se mění i trenérský štáb. K celé situaci se vyjádřil také výkonný ředitel Blackhawks Danny Wirtz.

„Byly to nesmírně těžké týdny pro celou naši organizaci, museli jsme a musíme se vypořádat s řadou nezbytných změn. Pokud se chceme dívat směrem dopředu, tak nejprve musíme získat zpět přízeň našich fanoušků, to je hlavní. Co se týče trenérů, tak si vážíme práce Jeremyho, kterou tady odvedl, nicméně nyní se už těšíme na spolupráci s Derekem.“

Očekávání od Blackhawks před sezónou byla rozhodně jiná. Po příchodech Fleuryho, Setha Jonese a Tylera Johnsona se od Chicaga čekal boj o play off.

I když je ještě sezona na začátku, tak přece jen do rozjetého vlaku se nenaskakuje snadno. Povede se Dereku Kingovi probrat lídry, najít správnou týmovou chemii a díky tomu se na střídačce usadit na delší dobu?

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+