Čistku nepřežil ani Quinn. Rangers hledají náhradu

Když Rangers před pár týdny hokejový svět šokovali vyhazovem prezidenta Johna Davidsona a generálního manažera Jeffa Gortona, čekalo se, jakým směrem se organizace bude upírat dál. Jedna z klíčových otázek se týkala postu trenéra. Chris Drury, nový šéf Blueshirts, na ni odpověděl rázně. Z Madison Square Garden se pakuje David Quinn i se svými asistenty.

Bylo veřejným tajemstvím, že Quinnova pozice je více než nahnutá. Během tří let, které na lavičce Rangers strávil, nepřevedl nic takového, co by jeho nadřízené přimělo k jeho setrvání.

Nespokojené hlasy fanoušků sílily v této sezoně. Problémů bylo hned několik. Slabý start do sezony, taktické propady v klíčových zápasech nebo občasná nesmyslná rozhodnutí. Největší kritiku pak Quinn schytával kvůli (ne)vytěžování svých mladých klenotů.

Posledním náznakem byla slova majitele Dolana po vyhazovu nejvyšších činovníků. Rangers chtějí uspět co nejdříve – a jiným stylem hry. Quinn do této filozofie už nezapadal.

Jediným bardem, který toto zemětřesení ustál, je trenér brankařů Benoit Allaire.

„Chtěl bych jim všem jménem Rangers poděkovat. Do budoucna jim přejeme jen to nejlepší. Pro nás začíná fáze hledání nového kouče,“ řekl Drury.

Tím se dostáváme do druhé poloviny článku. Kdo bude od nové sezony cepovat jeden z nejnadějnějších týmů ligy?

Kandidátů je hned několik.

John Tortorella

Velký návrat? Torotorella je po konci v Columbusu bez práce. Na lavičce Rangers už působil, strávil tam období od roku 2009 do roku 2013. Organizaci tak velmi dobře zná. Není tajemstvím, že byl velkým oblíbencem majitele Dolana. Dvakrát do stejné řeky nevstoupíš, říká se. Uvidíme, co na tohle pořekadlo řeknou Rangers.

Bruce Boudreau

Boudreau si dal rok pauzu poté, co byl vyhozen Minnesotou. Jedná se o velmi kvalitního kouče, který v roce 2008 získal Jack Adams Award pro nejlepšího trenéra roku. Ve své kariéře ukázal, že je specialistou na základní část. V play off se mu ale nedaří uspět. To by pro Dolana a spol. mohl být problém.

Claude Julien

Zkušenostmi otřískaný trenér, který naposled působil v Montrealu. Po 18 zápasech byl ale odejit, a tak je nyní volný. Několikrát dokázal, že je schopný svůj tým připravit na těžké zápasy, důkazem budiž zisk Stanley Cupu v roce 2011.

Gerard Gallant

Dle newyorských novinářů nejžhavější kandidát. Sedmapadesátiletý kouč měl být jasnou volbou pro nový tým ze Seattlu, vyhazov Quinna však mění situaci. Naposledy ve Vegas ukázal, že se dokáže prosadit přesně tím stylem, který chtějí Rangers vidět. Rychle, tvrdě, účelně. Gallant už byl údajně kontaktován, nicméně v hlavě má teď mistroství světa, kde povede Kanadu.

Další zajímavá jména

Pochopitelně se ve spekulacích objevují i další jména, která nejsou tak slavná. Kandidátem by údajně mohl být současný trenér farmy Rangers Kris Knoblauch, jenž už si trénovaní v MSG vyzkoušel, když letos zaskakoval za Quinna. Dále padala jména jako Rick Tocchet, naposledy vyhozený z Arizony, Patrick Roy, který údajně hledá práci, nebo asistent Barryho Trotze Lane Lambert.

Zajímavou možností jsou také trenéři z Evropy. Nahlas se hovoří o Bobu Hartleym, jenž letos dovedl Omsk ke Gagarinovu poháru, či Samu Hallamovi, který v posledních sedmi letech ovládl třikrát švédskou ligu.

