Chci zůstat v Columbusu, hlásí Laine po turbulentní sezoně

0,47 bodu na zápas. Takovým tempem letos bodoval finský snajpr Patrik Laine. Zdá se vám to na jeho poměry málo? Zcela oprávněně, jde o nejhorší bodový průměr v kariéře svérázného forvarda, co se před pár měsíci stěhoval z Winnipegu do Columbusu.

S Tryskáči se v půlce ledna rozloučil stylově. Dvěma góly a jednou asistencí, paradním představením proti Calgary Flames.

Byl to on, kdo úvodní mač sezony rozhodl v prodloužení.

Víc už toho v kanadském klubu nestihl a putoval ve výměně nespokojených talentů k Modrokabátníkům.

Laineho tam čekal náročný kouč John Tortorella, jiné pojetí hokeje, zodpovědnější role. Třiadvacetiletý borec nezazářil, za 45 partií stihl 21 bodů.

"Ale nebyla to chyba systému. Slabé výkony jdou za mnou, jedině já jsem na vině," pověděl s nezvyklou porcí pokory pro The Score.

Laine se nevymlouval, naopak to vzal chlapsky na sebe. Nestěžoval si ani na Tortorellu, s nímž nezačal zrovna ideálně.

Hned zkraje angažmá sledoval kus utkání z nejlepšího místa v aréně. Ze střídačky. "Torts" ho podusil kvůli tomu, že Laine vulgárně urazil jednoho z jeho asistentů.

Později přibyly další výchovné lekce. "Víte, nezáleží na tom, kdo stojí na střídačce, já musím bez ohledu na trenérovo jméno jít na led a odvést svou práci. A to se mi letos nedařilo," vyčítal si rodák z Tampere mizernou hru.

Že by dospěl? Nebo by mluvil jinak, kdyby "Torts" v Ohiu pokračoval? Kdo ví. Laine se každopádně nechal slyšet, že by rád u Blue Jackets zůstal. "Samozřejmě, stojím o to," tvrdí.

Právě mu končí dvouletá smlouva na 13,5 milionů dolarů, stává se chráněným volným hráčem. V Columbusu mají spoustu prostoru pod platovým stropem, bez problémů mohou Laineho podepsat.

Otázkou ovšem je, za jakých podmínek bude GM Jarmo Kekäläinen ochotný svého krajana udržet. Laine si totiž půdu pro vyjednávání úplně mistrovsky nenakypřil.

