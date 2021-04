Čekání na Godota pokračuje. Jonathan Toews se v letošní sezóně na led nevrátí

Marně vyhlíží Jestřábi svého kapitána. Loni překvapili v předkole Edmonton a v prodloužené vyřazovací části si zahráli celkem devět zápasů. Rovněž letos se perou statečně a břehy play off mají stále na dohled. Kvalitní útočník by se jim hodil.

Bohužel se ho nedočkají.

Jak informoval list Sun Times s odkazem na Darrena Dregera: „Jonathan Toews by měl být zdravý a připravený až pro další ročník.“

Vypadá to, že zakrátko třiatřicetiletý forvard je pro tuto sezónu odepsaný. Dělá ale vše pro to, aby mohl naskočit aspoň do té následující, řekl Dreger pro NBC Sports Network o pauze utkání Chicaga s Nashvillem.

„Dobrá zpráva je, že jeho zdravotní stav se zlepšuje,“ řekl jeden z nejznámějších hokejových insiderů. „Pokud udrží správný směr, měl by být v pořádku další sezónu. Byl to pro něj velmi náročný rok.“

Toews šokoval fanoušky Chicaga v prosinci, kdy vyhlásil, že si musí dát zdravotní pauzu kvůli neznámému onemocnění, jež ho dostalo do stavu „vyčerpanosti a letargie“.

„Dokud nebudu zpátky ve formě, kdy bych mohl předvádět elitní výkony a pomáhat týmu, nebudu se k němu připojovat. Konkrétní časový plán nemám. Jsem extrémně zklamaný, ale nebylo by fér pokoušet se hrát v téhle kondici,“ řekl tehdy muž, který ve své kariéře nikdy nic nezanedbal.

Že už se kapitán ke svému mužstvu nepřipojí, asi v tuto chvíli není překvapení. Jestřábům zbývá sehrát devět zápasů, na čtvrté místo ztrácí tři body. V klubu všichni doufají, že uvítají Toewse aspoň v tréninkovém kempu pro nadcházející ročník. Stan Bowman nedávno potvrdil, že ho má stále ve svých plánech do budoucna.

