Čekání na bod, málo času na ledě. Lídr Thornton se smiřuje s úspornější rolí

Hned čtyři hráče, kteří v předešlém klubu nosili kapitánské céčko, má ve svých řadách Toronto Maple Leafs. Jedním z nich je také Joe Thornton, dlouholetá hvězda San Jose Sharks. Dál Jason Spezza, John Tavares a nově Nick Foligno. Ani zkušenosti ale nemůžou všechno vyvážit, takže se prvně jmenovaný musí smiřovat s čím dál redukovanější rolí.

V neděli proti Vancouveru odehrál Thornton šestnáctý zápas v řadě bez bodu. Od 1. března nastoupil k 23 duelům s bilancí 0+2. Proti Canucks strávil na ledě jen 12 minut a 42 vteřin, občas se dotkne desetiminutové hranice. S Waynem Simmondsem a Jasonem Spezzou je aktuálně nasazován až jako člen čtvrté útočné formace. Na přesilovky chodí s druhou pětkou.

A to Riley Nash ani Nick Foligno ještě za Toronto nenastoupili. S jejich příchodem do kabiny konkurence zhoustne. „Nedaří se mu pomoct churavějící přesilovce a jeho nohy už taky obtížně drží tempo,“ napsal o Thorntonovi minulý týden Toronto Sun.

Odepisovat populárního Jumbo Joea by ale bylo zbrklé. V klubu věří, že pro splnění pohárového snu udělá vše potřebné. „Odehraje si svoje bez ohledu na pozici, kde nastupuje. Přišel sem z dobře známého důvodu a pro jeho splnění udělá cokoli na ledě i mimo něj,“ věří generální manažer.

„Dokonce i když Thorntonův hrací čas není co v minulosti, nemá to žádný dopad na jeho energii ani na to, jak každý den vypadá. Pro celou partu je úžasné ho sledovat,“ dodává Kyle Dubas.

Finančně vzato, Toronto netratí. Thornton se před sezónou upsal jen za minimální plat 700 tisíc dolarů. Dubas nepřestává oceňovat jeho klid a zkušenosti.

„Nemyslím, že můžete mít dost vůdcovství. John je náš kapitán (pozn.: dělal ho už u Islanders), pak je tu Joe (San Jose), Jason (Ottawa) a Nick (Columbus). K tomu parta mladých, z nich mohou kapitáni vyrůst.“ (Auston Matthews, Mitch Marner a Morgan Rielly nosí na dresu áčko).

Javorové listy mají v sestavě hodně mladých hráčů. Přestože jsou podle názoru vedení velmi přizpůsobiví a dobře koučovatelní, příklad jim prospěje. „Mladí dospívají. Mít příklad k následování je neocenitelná součást jejich vývoje,“ říká k úloze veteránů Dubas.

