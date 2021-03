Čeká Rakella stěhování? O střelce má údajně zájem několik týmů

Anaheim Ducks se už třetí sezonu v řadě herně trápí. Tým, který v roce 2007 dosáhl na Stanley Cup a mezi roky 2008 a 2018 chyběl v play-off jen dvakrát, patří v současnosti k nejslabším týmům soutěže a ani letos to nevypadá na nějaké zázračné vzepětí. Do hry tak vstupují další možné změny v kádru, přičemž nejvíce se začíná skloňovat jméno Rickarda Rakella.

Sedmadvacetiletý Švéd měl být jedním z hráčů, na kterém Anaheim postaví svou budoucnost. Ostatně v sezonách 2016/17 a 2017/18 nasázel 33, respektive 34 branek a byl suverénně nejlepším střelcem týmu.

Jenže s tím, jak se začal Anaheim výsledkově trápit, výrazně klesla i produktivita Rakella. V předchozích dvou sezonách se sice dostal přes 40 kanadských bodů, ale i jeho musí začínat frustrovat fakt, že jeho snaha přichází vniveč.

Ač jsou Ducks celkově na dobré cestě v přestavbě kádru a mají tým plný mladých hokejistů, stále je před nimi dlouhá cesta, která může sebrat další dva či tři roky. Ne-li déle. A jak zmiňují spekulace, k jejímu urychlení jsou v Anaheimu ochotni obětovat i další své hráče.

Jedním z těch, kteří by mohli změnit dres, je právě Rakell. Ten podepsal s Anaheimem v roce 2016 šestiletou smlouvu s průměrným výdělkem ve výši 3,8 milionů. I vcelku nízké platové zatížení rozpočtu tak může být pro mnoho zájemců lákavé, pokud nabídnou slušnou protihodnotu, jež dopomůže Anaheimu ve zmíněné přestavbě.

A i Rakellovi by změna prospěla. Že by potřeboval nový impulz v podobě výměny je zřejmé i z jeho výkonů v této sezoně. Ve 22 zápasech dal jen dvě branky a přidal devět asistencí. Je přitom rozeným střelcem, během kariéry v zámoří má průměrnou úspěšnost střelby přes 11%, jenže letos se mu vůbec nedaří. Vyslal hned 65 střel, proměnil dvě a jeho úspěšnost je nebývale nízká. Je přitom v ideálním věku.

Které týmy mají, dle spekulací, o hráče typu Rakella zájem? Švéd by se mohl stěhovat do Edmontonu, Pittsburghu, Bostonu či Toronta. Představa, jak by mohl křídelník opět vyrůst například v dresu Oilers vedle McDavida s Draisaitlem či v Torontu, které je letos nejproduktivnějším týmem ligy, je lákavá.

Může být lákavá i pro Rakella, jemuž zbývá do konce aktuálního kontraktu už jen příští sezona. A rozhodně si bude chtít platově výrazně polepšit. K tomu ovšem potřebuje oživit svůj střelecký um, což, jak se zdá, v Anaheimu nepůjde.

Do 12. dubna, kdy bude v NHL uzávěrka přestupů, se tak můžeme dočkat velmi zajímavé výměny, jíž bude právě Rakell součástí. Uspokojí však ostatní organizace Anaheim slušnou protihodnotou?

