Čachry s Tarasenkem. Zůstane nakonec?

Jméno Vladmira Tarasenka bylo v prostředí NHL v posledních dnech jedním z nejskloňovanějších. Ruský útočník požádal o výměnu a měla po něm být sháňka. Pak zůstal nechráněný při rozšiřovacím draftu a byl horkým kandidátem pro Seattle. Nenaplnil se však ani jeden scénář a generální manažer Blues naznačil, že by útočník nakonec mohl zůstat.

Když jakýkoliv hráč požádá o výměnu, většinou není cesty zpět. Myšlenkami je jinde a týmu už nemá co přinést. Když takto učinil i Tarasenko, začalo se řešit, čí dres bude v příští sezoně oblékat. Nakonec ale může zůstat vše při starém.

„Určitě existuje možnost, že tu zůstane,“ řekl generální manažer Blues Doug Armstrong. „V NHL bylo nespočet hráčů, kteří požádali o trejd. Nikdy ale nechcete, aby se to dostalo na povrch. Naším úkolem však je, abychom z Blues udělali co nejlepší tým. Klidně se může stát, že nakonec bude nejlepší, když zůstane.“

Armstrong ještě potvrdil, že Tarasenko vůbec neotálel. Žádost o přestup údajně na jeho stole přistála už dva dny po vyřazení s Coloradem.

Jedním z důvodů, proč chce Tarasenko pryč, má být údajně nespokojenost se zdravotním týmem Blues. Přesněji kvůli tomu, jak se nepovedly dvě operace ramena, které ho trápí už delší dobu a kvůli němuž odehrál v posledních dvou sezonách pouze 34 zápasů v základní části.

Armstrong to ale popřel.

„Nebudu se pouštět do věcí typu on řekl, ona řekla,“ uvedl rozzlobeně. „Ven se dostává mnoho lží, některé jsou až šokující. Nechci se do toho pouštět.“

Žádnou lží ale není jeho žádost o přestup, což potvrzuje i samotný Armstrong. „Pár dní po konci sezony mi on a jeho agent oznámili, že by pro něj bylo nejlepší zkusit něco jiného. Dali mi seznam týmů, kam by rád zamířil,“ dodal.

Zamířit mohl i do Seattlu, ten si ho ale nevybral. Důvodem mohla být slabší forma z posledních měsíců či obava z jeho zdravotního stavu. Kraken si možná nechtěl svazovat ruce velkým kontraktem (7,5 milionů na další dva roky).

Situace je tedy velice zamotaná. Zdálo se, že Rusův odchod je nevyhnutelný. Nyní se ale ukazuje, že tak velký zájem o něj možná není.

