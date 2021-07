Bývalý trenér a manažer Mike Milbury končí na NBC. V komentáři se otřel o ženy

Hokejově zrál na univerzitě, pak si vyzkoušel farmářskou AHL, nato byl jedním z prvních Američanů v NHL. Trenérsky ho v Bostonu vedl Don Cherry, od něhož se učil upřímnosti a chlapáckým způsobům. Později sám trénoval a z postu generálního manažera dlouho vedl New York Islanders. Jeho poslední profesí byla práce televizního analytika pro NBC.

Tam fakticky skončil už loni a stačilo k tomu pár slov.

V srpnu při komentování play off v torontské bublině hovořil jeho televizní parťák Brian Boucher během utkání Islanders – Washington o výhodách uzavřeného prostředí. Místo bez fanoušků, bez rodin mělo tužit týmové vazby.

„Dokonce ani žádné ženy, co by narušovaly koncentraci,“ přihodil Milbury.

A to neměl dělat.

Kariéra 46 let v hokeji, z toho 14 let v NBC, tím právě skončila. Liga okamžitě odsoudila Milburyho komentář jako „necitlivý a urážlivý“. Milbury opustil bublinu hned druhý den. Nekomentoval až do konce play off. Během pár týdnů jej vedení televize informovalo, že se nemusí vracet ani na příští sezónu, pro kterou měl ještě smlouvu.

Ta právě vypršela.

„Asi je čas něco k tomu říct,“ citují nyní Milburyho bostonská média. „Předně bych nerad takhle končil po 46 letech. Chci to vysvětlit od toho dne. Jako hráč i jako trenér v téhle lize jsem zažil spoustu tripů mezi mladými, zdravými chlapy, kteří měli status celebrit. Hlavně venku se hodně pařilo. Hodně jejich pozornosti se upíralo na ženy. A nemyslím to nijak zle.“

„Každý měl samozřejmě jiné postupy, jak se bavit, ale tohle je moje zkušenost a stojím si za ní. Je to biologie, pane bože. Někoho mohla touha po společnosti rozptylovat. Nemyslím, že v tom komentáři bylo cokoli špatného, jiní lidé to ale vnímali jinak. Byl jsem za to propuštěn.“

Zcela upřímně, Milbury je mimořádně kontroverzní muž. Jako manažer Ostrovanů proslul naprosto šílenými kroky. Postupně se zbavil Zdena Cháry, Wadea Reddena, Roberta Luonga, Tommyho Sala, Olliho Jokinena, Todda Bertuzziho a řady dalších vynikajících hráčů. Jeho schopnost rozmetat tým neměla hranic. Jako analytik se taky zrovna nežinýroval. Autor článku si vybavuje scénku, kdy se velmi nejapně vysmíval faktu, že v hokeji přibývá vážných otřesů mozku, se slovy „hokej není pro slečinky“.

Milbury byl prostě svůj se vším všudy. Mluvil na rovinu, bez vytáček. Férově je ale třeba dodat, že třeba v první sezóně 1989-90 na lavičce Boston Bruins dovedl jako trenér Medvědy do finále Stanley Cupu. Také jako komentátor spoustu lidí bavil.

Nedávno prý kontaktoval Garyho Bettmana, který mu měl říct, že už ani neví, co přesně loni řekl. Tiskové oddělení NHL pak věc vysvětlilo tak, že šlo o okamžik těsně před prvním finále letošního Stanley Cupu. Ligový komisař prý za svým prohlášením stojí.

Tvrdý verdikt je v souladu se současným směřováním televizních společností v zámoří. Milburyho hokejový učitel Don Cherry, rovněž trenér a populární komentátor, byl na podzim 2019 vyhozen za poznámku k veřejnosti, aby ctila padlé ve válkách nošením květin rudých máků.

