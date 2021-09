Byl to bizár! Montrealský kanonýr glosuje situaci kolem Kotkaniemiho

Tenhle přestup bude v NHL rezonovat dlouhé roky. Carolina doslova ukradla Montrealu Jesperiho Kotkaniemiho, když finskou hvězdičku zlákala luxusní smlouvou. Kontrakt byl tak vysoký, že Canadiens nedávalo smysl jeho vyrovnání a raději sehnali Christiana Dvoraka.

Kdo sledoval dění kolem talentovaného centra, včetně komunikace marketingového oddělení Hurikánů na sociálních sítích, možná došel ke stejnému závěru jako Tyler Toffoli.

"Celé to prostě bylo bizarní," prohodil zkušený borec, co byl v minulé sezoně nejlepším střelcem Habs. S velkým náskokem, zatímco on dal 28 gólů, druhý Josh Anderson se radoval sedmnáctkrát. "Ta situace, v níž se Jesperi ocitl, byla divná," zopakoval pro TSN.

Pro Kotkaniemiho má Toffoli pochopení.

Jen blázen byl odmítl takové peníze (přes šest milionů dolarů). Obzvlášť v pozici jednadvacetiletého rodáka z Pori. Vždyť výkonnostně měl Kotkaniemi možná tak na polovinu. "Takovou nabídku jednoduše nesmetete ze stolu," míní Toffoli.

Jednoho z montrealských tahounů samozřejmě mrzí, že hráč přezdívaný "KK" jde o dům dál. Zároveň ale chápe, že napjatá situace s platovým stropem jinému scénáři nepřála. "Je škoda, že Jesperi odešel, ale musíme se s tím vyrovnat," velí.

Takhle pálí snajpr číslo 73:

Toffoli oceňuje rychlou reakci generálního manažera Marca Bergevina. "Udělal skvělý tah, když přivedl Christiana. Těším se, co u nás předvede," vyhlíží americkou posilu. Slova uznání má také pro Canes, zdůrazňuje, že jejich manévr vyvolal ohromné halo.

"O té nabídkové listině se bavili i lidé, kteří se o hokej normálně nezajímají. O našem sportu najednou mluvil celý týden úplně každý," popsal Toffoli své zkušenosti.

Může si být jistý, že minimálně skalní příznivci NHL budou o přestupu Kotkaniemiho mluvit ještě léta.

