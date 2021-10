Buffalo? Strašní profíci, září Šatný a užívá si mořský vzduch

Brankáře Olivera Šatného si sice nikdo nevybral na draftu, ale už za pár dní dostal pozvánku na kemp Buffalo Sabres. Zámořskou organizaci si rychle oblíbil, zaujal ho profesionální přístup i luxusní zázemí. Nyní už válčí za Charlottetown Islanders v Québec Major Junior Hockey League, kde chce chytat proti kvalitním hokejistům blíže vysněné NHL.

Zasáhl vás výrazně neúspěch na draftu do NHL?

Určitě jsem čekal, jestli si mě někdo vybere, nebo nevybere. Nakonec to dopadlo tak, že si mě nikdo nevzal. Bohužel jsem to tak nějak očekával, protože sezona v Česku skoro nebyla, juniorka se nehrála vůbec a v Chance lize jsem nastoupil asi čtyřikrát. Skauti navíc naší juniorskou ligu nesledují, takže určitě byly nějaké šance, ale zase nebyly tak velké. Draftovali hodně vysokých gólmanů, šli na jistotu, když sezona předtím nebyla. Co jsem měl i potom reakce od skautů, jsou na mě hodně zvědaví, jak se poperu se zámořskou ligou a americkým stylem hokeje. Namotivovalo mě to, aby to příště vyšlo.

Velmi rychle jste přesto dostal nabídku na kemp Buffala. To bylo příjemné překvapení, co?

Určitě, byl jsem za hrozně rád, že mě Buffalo na svůj kemp pozvalo. Když mi to zavolal agent, že tam na začátku září poletím na kemp, byl jsem hodně rád. Zrovna jsem byl doma, takže jsme to s taťkou trochu oslavili. Moc jsem se na to těšil.

Cestu za moře jste zvládl bez problémů?

Cesta byla dlouhá. Nejdřív jsem letěl do Charlottetownu, kde jsem byl čtyři dny, a potom do Buffala, kam mi ale uletělo letadlo, takže jsem si celý ten let trochu prodloužil. Já jsem byl všude včas, takže to nebyla moje chyba, ale čekali na moje zavazadla. Nějak neměli potvrzené, že jsou v letadle, takže jsem nemohl nastoupit. Dali mi pak normálně další let, ale já jsem musel šest hodit čekat na letišti. Alespoň jsem využil čas, abych zavolal domů a pár kamarádům z Česka, dal jsem si oběd, takže to celkem rychle uteklo.

Jaký jste měli program?

První den jsem přiletěl až večer, takže trénink už jsem nestihl, jenom jsem si vybalil věci. Druhý den jsme měli jeden trénink na ledě, protože to byl ještě volnější den kvůli tomu, že všichni teprve přilítali. Další den jsme měli fyzické i psychické testy a lékařské prohlídky. Testovali nás od uší, přes oči až po klouby.

„Do Buffala mi uletělo letadlo, takže jsem si celý let trochu prodloužil.“

Co všechno testy obsahovaly?

Bylo to zase něco jiného, bylo toho spoustu a pro mě nové věci. Zvlášť test na airbiku nebyl úplně příjemný, museli jsme tři minuty jet úplně naplno, co jsme v danou chvilku mohli. Nějak jsem to zvládl. Psychologické testy jsme dělali na počítači, na kterém se objevovaly různé tvary, které jsme si museli zapamatovat. Myslím, že to bylo i nějaké vyšetření, jestli nemáme otřes mozku. Trvalo to asi půl hodiny.

Zaujalo vás tam něco?

Bylo to hrozně super a bylo skvělé vidět, jací tam jsou všichni strašní profíci. Jak se tam o nás starali, bylo to strašně super. Řekl jsem, že mě něco bolí a už od mistrovství mám problém se zády, oni mě hned poslali na rentgen a všechna další různá vyšetření. Hned se to začalo řešit a vlastně jsem kvůli tomu nešel i na jeden trénink, protože jsem tam létal po doktorech. Nakonec to nic nebylo, bylo jenom něco špatně se svaly, za což jsem byl hrozně rád.

Co říkáte na zázemí, které jste tam poznal?

Zázemí se s českým vůbec nedá srovnat. Je to tam nádherné až luxusní. Jak to tam mají udělané a spojené s historií... Na zdi měli Dominika Haška a měl tam i dres. Byli jsme se podívat i v kabině áčka, kde jsme potkali pár hráčů, kteří budou hrát za Buffalo, takže bylo super podívat se, jak tam kluci fungují.

A na kempu jste vlastně potkal i další české hráče…

Já jsem měl štěstí, že tam se mnou byli Matěj Pekař a Lukáš Rousek, kterému ale po příletu zjistili natržený meniskus, takže musel na plastiku. Ten celou dobu ležel na pokoji, ale Matěj mi celou dobu pomáhal, takže jsem věděl co a jak a neměl jsem žádný problém, že bych byl někdo pozdě nebo něco podobného.

„Zázemí se s českým vůbec nedá srovnat. Je to tam nádherné až luxusní.“

Co říkáte na své první tréninky s organizací Sabres?

Nasazení v tréninku bylo obrovské, protože se všichni prali o místo na hlavní kemp, aby se dostali do hlavního týmu. Ukázalo mi to hodně, byl tam se mnou Ukko-Pekka Luukkonen, který minulou sezonu odchytal čtyři zápasy v NHL, takže bylo skvělé to porovnání. Viděl jsem, že je ještě hodně na čem pracovat.

Na čem konkrétně?

Na konci kempu s námi měli pohovory. Mně konkrétně říkali, abych se srovnal s hokejem v zámoří a s menším hřištěm a abych zesílil, protože při situacích kolem branky, když je potřeba někoho odstrčit, je potřeba být trochu silnější. Jinak říkali, že nebylo poznat, že bych tam nepatřil, takže jsem dostal i pochvalu. To je velké povzbuzení do další práce.

Jelikož můžete být draftovaný i v příští sezoně, nemůže aktuálně podepsat smlouvu. Přemýšlíte o tom, že by si vás vlastně mohla příští rok vybrat jiná organizace?

V Buffalu to bylo super, měli jsme tam i teambuilding, při kterém nám ukazovali historii klubu. Vím, že se jim teď moc nedaří, ale oblíbil jsem si to tam a vidím hroznou snahu dostat klub na špičku. Více nad tím nepřemýšlím, snažím se podávat dobré výkony v juniorce. Kdyby si mě vybralo Buffalo, bylo by to skvělé, ale nebudu zklamaný, když si mě vybere někdo jiný. Tak jako tak budu hrozně rád.

Máte ohledně příštího draftu nějaké bližší informace?

Zatím nějaké přesné náznaky nemám, ale už jsem dostal i od jiných týmů informace, že o mě mají zájem na příští rok. Přesný náznak, že mě berou, to určitě ne.

„Vím, že se jim teď moc nedaří, ale oblíbil jsem si to tam a vidím hroznou snahu dostat klub na špičku.“

Bylo předem jasné, že budete hrát v Charlottetownu QMJHL i bez ohledu na účast v nováčkovském kempu?

Ano, bylo předem dané, že to takhle bude, protože si mě Charlottetown vybral v import draftu. Já jsem úplně nečekal, že by si mě tam Buffalo nechalo na hlavní kemp, nebo by mě poslalo někam jinam. To jsem plně nepředpokládal a počítal jsem s tím, že mě pošlou do juniorky, takže jsem se po nějakých osmi dnech na kempu přesunul do Charlottetownu, kam mi Buffalo koupilo letenky.

Proč jste se vůbec rozhodl odejít do zámoří?

Bylo to i kvůli mistrovství světa, kde jsem viděl, že kluci ze zámoří byli na jiné úrovni, než jsme byli my. Byli lepší od střelby, přes bruslení až po přemýšlení na ledě. Bylo to trochu něco jiného, než jsem čekal, já jsem totiž nikdy předtím nechytal proti takovým týmům, jako jsou Kanada anebo Amerika. Byla to pro mě super zkušenost a otevřela mi oči. I v sezoně jsem chtěl chytat proti takovým klukům a navíc je to tady blíž do NHL, protože si nás mohou všimnout skauti.

Už jste si zvykl na menší zámořské kluziště?

Je to den ode dne lepší. S trenérem gólmanů se snažím upravit trochu brankářský styl na menší hřiště, protože to tady není jako letiště v Ústi nad Labem, kde jsem hrál. Všechno je rychlejší, ale není to nějak obrovský skok, jelikož jsme se na mistrovství světa připravovali ve Vyškově na malém kluzišti a pak i mistrovství jsme hráli na malém hřišti, takže jsem s tím seznámený byl. Teď je zase něco jiného ta juniorská soutěž, je strašně rychlá a rychlejší než Chance liga.

V čem spočívá úprava brankářského stylu?

Je to o zvyku, abych byl pořád připravený na střelu, protože tady střílí odkudkoliv a pořád. Tahle quebecká soutěž je známá tím, že se tady moc nebrání a hráči mají hodně bodů. Já se snažím chytit každý puk, který na mě jde, a při tom se nesoustředím na to, jestli mám taková, nebo maková procenta.

„S trenérem gólmanů se snažím upravit trochu brankářský styl na menší hřiště, protože to tady není jako letiště v Ústi nad Labem.“

Jelikož jste zatím ve svém startu inkasoval jediný gól a výrazně tím přispěl k vítězství proti Halifaxu, se vám to zatím daří, viďte?

Když jsem přijel, odehrál jsem pár přípravných zápasů. Teď už běží sezona, ve které jsem odchytal jeden zápas, a ten byl super. Hráli jsme celý zápas skvěle a vyhráli 4:1. Byla u toho super atmosféra, fanoušci jsou skvělí. Když vyjíždíme na led a říkají naše jména, je to super pocit.

Jak to máte s bydlením a se školou?

Všichni jsme v rodinách a já bydlím u rodiny, která je naprosto skvělá. Je s ní velká legrace a navíc tam bydlím s Kubou Brabencem, což je rozhodně plus, že tady mám dalšího Čecha a nejsem tu sám. Školu mám dálkově v Česku, takže to budu řešit, až se vrátím.

Už jste s Kubou stihli i něco mimo hokej?

Já už jsem se stihl podívat na jednu větší pláž a projít si trochu město. Kuba přiletěl více než týden později než já, takže toho ještě tolik nestihl. Byli jsme společně jenom na jedné menší pláži. Celý ten ostrov je nádherný, mořský vzduch všude okolo, je to super.

