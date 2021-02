Buffalo si to znovu rozdá s Ďábly z New Jersey, poté bude k vidění ještě dalších sedm utkání

Kanadsko-americká NHL je v plném proudu a jinak tomu nebude ani dnes. Fanoušci NHL budou mít o zábavu postaráno už od 19 hodin, kdy se znovu utká Buffalo proti New Jersey. Po krátkém odpočinku přijdou dva zápasy ve 23 hodin a zbylých pět se odehraje během noci. V šesti z osmi zápasů se jedná o odvety z předchozí noci, kdy se proti sobě utkaly stejné celky.

19:00 Buffalo Sabres – New Jersey Devils

Souboj těchto dvou týmů bude k vidění podruhé ve dvou dnech. Včerejší napínavé utkání rozhodl až v samostatných nájezdech nejproduktivnější hráč Sabres Jack Eichel, který strávil na ledě necelých dvacet tři minut. Jedná se o sousedy v tabulce Východní divize, ve které však ani jeden z těchto celků není favoritem na postup do vyřazovacích bojů. Domácí Sabres se zatím s deseti body nachází na páté pozici, New Jersey s osmi body o pozici níže. Největším problémem obou týmu je ten, že produktivita zatím stojí na dvou, třech hráčích, což v konkurenci ostatních týmů nemusí stačit.

23:00 Carolina Hurricanes – Dallas Stars

Jedná se o další odvetný souboj z předchozí noci, během které se více dařilo domácím Hurricanes, kteří už po polovině zápasu vedli 4:0 a došli si pro pohodlné vítězství 4:1. Čeští fanoušci mohou mít z tohoto zápasu smíšené pocity, jelikož Martin Nečas si sice připsal dvě asistence, ale už v první periodě se zranil Petr Mrázek, který do dnešního utkání zřejmě nezasáhne. Oba celky mají na svém kontě osm bodů, což je velmi slušný počin, jelikož oba týmy mají vinou koronaviru odehraných pouze pět zápasů. Z hráčů obou týmů v poli do sezóny nejlépe vstoupil Joe Pavelski, který má na svém kontě už pět gólů a pět asistencí.

23:00 Detroit Red Wings – Florida Panthers

Posledním zápasem před půlnocí bude souboj Detroitu a Floridy. Jedná se rovněž o souboj týmů, které se potkaly během předešlé noci a souboj to byl velmi vyrovnaný. Ve prospěch Panterů muselo rozhodnou až prodloužení, ve kterém si svůj první gól v NHL připsal Fin Aleksi Heponiemi, pro kterého to byl rovněž první zápas v nejprestižnější hokejové lize světa. Zdá se, že Detroit bude opět patřit k nejhorším týmům celé ligy. Po devíti utkáních mají Rudá křídla na svém kontě šest bodů, což je řadí na poslední příčku Centrální divize. Floridě se daří o poznání lépe. Panteři mají odehráno pět zápasů a zatím nepoznali hořkost porážky po základní hrací době. Na svém kontě mají devět bodů, což je řadí na druhou příčku téže divize.

1:00 Chicago Blackhawks – Columbus Blue Jackets

Jedná se o souboj týmů Centrální divize, které mají za sebou porci už devíti zápasů. Černé jestřáby sužuje velká marodka, což je na jejich výkonech poznat, a není překvapením, že se nachází na předposlední pozici divize se sedmi body. Columbus má na kontě jedenáct bodů, což je zatím řadí na první pozici, ale ostatní celky mají odehráno méně zápasů, takže toto umístění není zcela vypovídající. John Tortorella vyhlíží první start Patrika Laineho za Modrokabátníky, ovšem je otázkou, zda to bude už v tomto utkání.

1:00 Philadelphia Flyers – New York Islanders

Dalším utkáním od jedné hodiny ranní je souboj mezi Letci z Philadelphie a Ostrovany z New Yorku, který byl k vidění také během poslední noci. Do utkání lépe vstoupili domácí, kteří zásluhou Jakuba Voráčka a Kevina Hayese vedli už 2:0, ale hostům se povedlo ve zbývající části zápasu vyrovnat, a tak zápas rozhodlo až prodloužení, ve kterém Letcům přisoudil bod navíc Scott Laughton. Philadelphia zatím potvrzuje své výkony z loňského play off, jelikož se po devíti zápasech nachází se třinácti body na druhé příčce Východní divize, která je našlapaná silnými protivníky. Ostrované mají nyní sérii čtyř proher v řadě, díky které se ocitají na předposlední příčce se sedmi body.

2:00 Anaheim Ducks – St. Louis Blues

Jedním ze dvou zápasů od dvou hodin je souboj Anaheimu a Blues. Domácí mají rozhodně co napravovat, jelikož stejnému soupeři podlehli v předešlé noci, a to jasným poměrem 1:6. V podstatě už ve třetí minutě měli hosté velkou výhodu, jelikož se v tomto čase dostali do vedení 0:3, které si zvládli pohlídat. Největší hvězdou utkání byl Jordan Kyrou, který si připsal dva góly a jednu asistenci. Mladý kanadský útočník má v dosavadním ročníku na svém kontě už deset kanadských bodů, což je o bod víc, než nasbíral v předchozí sezóně za třiatřicet zápasů. Od Anaheimu se umístění na příčkách zaručujících play off neočekává, zatím se tým Ducks nachází na šesté pozici Západní divize se ziskem osmi bodů, Blues jsou na tom o tři příčky a také tři body lépe.

2:00 Minnesota Wild – Colorado Avalanche

Druhým zápasem od dvou hodin je souboj mezi Minnesotou a Coloradem, ve kterém budou opět favoritem hosté, kteří vedou Západní divizi s dvanácti body. Wild na tom však taky nejsou vůbec špatně. Domácí mají na svém kontě pouze o dva body méně a patří jim čtvrtá příčka. Nicméně Colorado dokázalo Minnesotu porazit už třikrát v řadě včetně včerejší noci a rozhodně budou chtít navléct další korálek na svou šňůru tří výher v řadě, během které zvládli porazit dvakrát San Jose a jednou právě Minnesotu. Trochu překvapující je kanadské bodování domácích, které zatím vede s bilancí 1+7 Jordan Greenway, o bod méně mají Joel Eriksson a Kirill Kaprizov, který se ukazuje v dobrém světle. U hostů to je stará známá písnička. Nejvíce bodů zatím nasbíralo trio Nathan MacKinnon, Mikko Rantanen a Cale Makar. Všichni tři mají deset, nebo více kanadských bodů.

3:00 Edmonton Oilers – Ottawa Senators

Program dnešní noci zakončí souboj dvou kanadských týmů, kterým se zatím nedaří podle jejich představ. Oba celky trápí množství obdržených branek na zápas, nicméně Oilers jsou na tom díky pár individualitám lépe alespoň směrem dopředu. Není žádným překvapením, že kanadské bodování celé ligy vede duo Connor McDavid – Leon Draisaitl, které má sedmnáct, respektive patnáct bodů. I přesto má Edmonton na svém kontě pouze osm bodů po odehraných deseti zápasech a Ottawa je na tom nejhůře z celé ligy. Senátoři mají pouhé tři body z šestnácti možných. Tým z hlavního města Kanady prohrál už sedmkrát v řadě.

