Budou se pálit dresy? V Pittsburghu vsadili na legendu největších rivalů, přichází Hextall

Léta čaroval v brankovišti Letců a s okřídleným "P" na prsou se zapsal se do dějin NHL jako skórující gólman. V barvách Flyers také získal Vezinovu trofej a cenu pro nejužitečnějšího muže bojů o Stanley Cup. Stejný klub později vedl v roli generálního manažera. Ron Hextall je zkrátka jednou z ikon Philadelphie. Teď bude zažívat vypjaté bitvy o Pensylvánii z druhé strany. Jako člen pittsburských Penguins. V úterý se stal nástupcem Patrika Allvina na postu GM.

Hextall ve službách Tučňáků?

To je mimořádně třaskavá záležitost, do jisté míry srovnatelná s tím, když před deseti lety zamířil Jaromír Jágr naopak do města bratrské lásky.

Tehdy se prováděla zvěrstva s dresy a historie velkých sportovních lig pamatuje i další případy, kdy přesun k nesmiřitelnému sokovi vyvolal stejnou reakci. Ostatně i Franz Straka by mohl vyprávět, jak ho vítali ve Slavii a jak mu spílali fanoušci Sparty.

Z Hextallova přesunu do Steel City jsou pochopitelně mnozí příznivci Flyers rozmrzelí, mluví o házení trikotů do koše, přičemž ani v táboře Penguins nepanuje hromadná spokojenost.

"Kdybyste mi řekli před dvěma lety, že se stanu GM Tučňáků, smál bych se," přiznává sám šestapadesátiletý Kanaďan.

To, že má do ambiciózního klubu blízko, bylo jasné už zkraje týdne. To prosákly informace o tom, že v Pittsburghu absolvoval už druhý pohovor. .

Práci nakonec Hextall skutečně získal, dostal přednost před zhruba 20 dalšími skloňovanými jmény. Nahradí švédského experta na vyhledávání hokejových talentů Allvina, který posloužil jako dočasný záskok po náhlé rezignaci Jima Rutherforda.

Za Hextallem je slušný kus práce ve funkcionářských rolích.

Mezi léty 2014 až 2018 byl GM Philadelphie, pro Letce dříve pracoval také jako skaut, šéf rozvoje hráčů nebo asistent generálního manažera. S obdobnými pozicemi má zkušenosti také z Los Angeles Kings. Právě tam nyní končí a přesouvá se na východ.

Do klubu, se kterým má i jiné pouto než to nepřátelské. Za Pittsburgh kdysi hrával jeho táta Bryan, sám Ron ve Steel City pět, šest let žil a začínal tam s hokejem. O angažmá měl ale zájem z jiného důvodu. "Penguins jsou prvotřídní klub," povídá pro NHL.com.

Pro Tučňáky není jedinou posilou. S Hextallem přichází také velezkušený Brian Burke, který pracoval jako generální manažer na čtyřech adresách a v poslední době byl analytikem televizní stanice Sportsnet.

V Pittsburghu bude prezidentem hokejového provozu, stejný post zastával mezi léty 2013 až 2018 u calgarských Plamenů.

"jJem nadšený, že se mohu přidat k takovému klubu, protože Penguins jsou žádanou destinací pro každého funkcionáře. Mají senzační majitele v Ronaldu Burklem a Mariu Lemieuxovi, navíc Pittsburgh je skvělé hokejové město," míní

"Těším se, až s Ronem Hextallem začnu pracovat," dodává.

Burke v minulosti zaujal tvrdou kritiku Tučňáků, když jejich úspěchy připisoval pouze draftové loterii a štěstí. Tehdy by si asi nikdo netipl, že jednou skončí v jejich službách.

