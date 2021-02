Bruins otočili duel s Washingtonem, Habs zastavili vítěznou šňůru Vancouveru

Nejslavnější hokejová liga světa v noci na úterý pokračovala celkem pěti utkáními.

NEW YORK RANGERS vs. PITTSBURGH PENGUINS

Úterý 2. února 2021, 01:00 SEČ • Madison Square Garden, New York, NY

3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Chris Kreider ve třetí periodě rozhodl o úspěchu Jezdců

Branky a nahrávky

38. Rooney (Panarin, Lindgren), 52. Kreider PPG (Fox, Panarin), 60. Panarin ENG (Strome) – 10. Zucker (Ruhwedel, Malkin)

Statistické okénko

Střely na bránu: 24 – 26 | Přesilová hra: 1/4 – 0/6 | Trestné minuty: 17 – 13

Kdo se postavil do brankoviště?

Igor Šesťorkin (NYR) – 25 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96.2%, odchytal 59:12

Casey DeSmith (PIT) – 21 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91.3%, odchytal 58:03

Česká & slovenská stopa

Do tohoto utkání nezasáhl žádný český ani slovenský hokejista.

Tři hvězdy utkání

1. Igor Šesťorkin (NYR), 2. Artěmij Panarin (NYR), 3. Adam Fox (NYR)

WASHINGTON CAPITALS vs. BOSTON BRUINS

Úterý 2. února 2021, 01:00 SEČ • Capital One Arena, Washington, DC

3:5 (2:0, 1:1, 0:4)

Bruins uštědřili Washingtonu první porážku v základní hrací době

Branky a nahrávky

14. Chára (Hathaway, Dowd), 14. Sprong (Vrána, Jensen), 29. Carlson PPG (Vrána) – 33. Pastrňák (Marchand, Carlo), 47. Pastrňák (Zbořil, McAvoy), 54. Smith (Lauzon, Ritchie), 58. Carlo (Kuraly, Wagner), 59. Marchand ENG (Krejčí)

Statistické okénko

Střely na bránu: 26 – 33 | Přesilová hra: 1/4 – 0/4 | Trestné minuty: 13 – 13

Kdo se postavil do brankoviště?

Vítek Vaněček (WSH) – 28 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87.5%, odchytal 58:36

Jaroslav Halák (BOS) – 23 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88.5%, odchytal 59:29

Česká & slovenská stopa

Vítek Vaněček (WSH) – 28 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87.5%, odchytal 58:36

Zdeno Chára (WSH) – 1+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:06

Jakub Vrána (WSH) – 0+2, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:26

Richard Pánik (WSH) – 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:46

Jaroslav Halák (BOS) – 23 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88.5%, odchytal 59:29

Jakub Zbořil (BOS) – 0+1, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 16:49

David Krejčí (BOS) – 0+1, +2 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 18:41

David Pastrňák (BOS) – 2+0 +1 účast, 7 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 20:00

Tři hvězdy utkání

1. David Pastrňák (BOS), 2. Brandon Carlo (BOS), 3. Jakub Vrána (WSH)

TAMPA BAY LIGHTNING vs. NASHVILLE PREDATORS

Úterý 2. února 2021, 01:00 SEČ • Amalie Arena, Tampa, FL

5:2 (3:0, 1:0, 1:2)

Obhájce poháru zdolal Predátory i ve druhém vzájemném utkání

Branky a nahrávky

10. Palát (Stamkos, Rutta), 14. Gourde (Johnson, Cirelli), 20. Point (Joseph, Maroon), 28. Stamkos PPG (Hedman, Killorn), 60. Gourde ENG (Goodrow) – 43. Tolvanen (Haula), 46. Granlund (Ellis, Josi)

Statistické okénko

Střely na bránu: 26 – 27 | Přesilová hra: 1/4 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Andrej Vasilevskij (TBL) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92.6%, odchytal 59:02

Juuse Saros (NSH) – 21 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84.0%, odchytal 57:04

Česká & slovenská stopa

Jan Rutta (TBL) – 0+1, +2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 14:11

Erik Černák (TBL) – 0+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 4, čas na ledě 16:09

Ondřej Palát (TBL) – 1+0, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:03

Tři hvězdy utkání

1. Ryan McDonagh (TBL), 2. Yanni Gourde (TBL), 3. Andrej Vasilevskij (TBL)

MONTREAL CANADIENS vs. VANCOUVER CANUCKS

Úterý 2. února 2021, 01:00 SEČ • Bell Centre, Montreal, QC

6:2 (3:1, 3:0, 0:1)

Habs zastavili vítěznou šňůru Vancouveru na čtyřech zápasech

Branky a nahrávky

1. Suzuki (Anderson, Drouin), 7. Lehkonen SHG, 17. Petry (Byron, Lehkonen), 28. Gallagher (Suzuki), 29. Petry (Perry, Kotkaniemi), 38. Toffoli PPG (Weber, Petry) – 9. Gaudette, 52. Beagle (Motte, Edler)

Statistické okénko

Střely na bránu: 40 – 29 | Přesilová hra: 1/3 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Carey Price (MTL) – 27 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93.1%, odchytal 60:00

Braden Holtby (VAN) – 34 zákroků, 6 OG, úspěšnost 85.0%, odchytal 60:00

Česká & slovenská stopa

Tomáš Tatar (MTL) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 16:43

Tři hvězdy utkání

1. Jeff Petry (MTL), 2. Nick Suzuki (MTL), 3. Artturi Lehkonen (MTL)

WINNIPEG JETS vs. CALGARY FLAMES

Úterý 2. února 2021, 02:00 SEČ • Bell MTS Place, Winnipeg, MB

3:4 sn (2:0, 0:1, 1:2 – 0:0 – 1:2)

Johnny Gaudreau vystřelil Plamenům úspěch v nájezdech

Branky a nahrávky

5. Connor PPG (Scheifele, Wheeler), 14. Connor PPG (Morrissey, Wheeler), 59. Scheifele (Pionk, Wheeler) – 21. Tanev (Lindholm), 47. Gaudreau (Välimäki, Lindholm), 54. Mangiapane (Hanifin, Tkachuk), rozh. náj. Gaudreau

Statistické okénko

Střely na bránu: 28 – 28 | Přesilová hra: 2/4 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Connor Hellebuyck (WPG) – 25 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89.3%, odchytal 64:27

Jacob Markström (CGY) – 25 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89.3%, odchytal 65:00

Česká & slovenská stopa

Do tohoto utkání nezasáhl žádný český ani slovenský hokejista.

Tři hvězdy utkání

1. Kyle Connor (WPG), 2. Christopher Tanev (CGY), 3. Blake Wheeler (WPG)

SAN JOSE SHARKS vs. VEGAS GOLDEN KNIGHTS

Úterý 2. února 2021, 04:30 SEČ • Gila River Arena, Glendale, AZ

odloženo

Liga v sobotu odložila pondělní i středeční utkání mezi San Jose a Vegas. Důvodem bylo zařazení čtyř členů realizačního týmu Golden Knights na covidovou listinu. Hostitelem obou duelů měla být arizonská Gila River Arena.

