Bravo! Vladař přesvědčil Suttera a vychytal si flek v NHL, bude dvojkou Flames

Když na konci července Calgary přivedlo Dana Vladaře, vzal Tuukka Rask do ruky telefon. Jaké číslo finský fantom vytočil? Zavolal Jordanu Sigaletovi, někdejšímu spoluhráči z Bostonu a nyní šéfovi brankářského oddělení Plamenů. Rask měl možnost u Bruins z první řady sledovat rozvoj a růst českého gólmana a měl pro Sigaleta samé skvělé zprávy.

"Gratuluju, tohle je od vás skvělý manévr. Dan už je ve své kariéře tak daleko, že je připravený bez problémů odchytat až 25 zápasů za sezonu. A navíc ještě může jít výkonnostně nahoru," povídal Rask o Vladařovi.

Sigalet to slyšel rád. A brzy pochopil, stejně jako zbytek realizačního týmu Flames, že od vítěze Stanley Cupu z roku 2011 nešlo o žádnou přehnanou chválu..

Vladař v Kanadě rychle ukázal, co v něm je, a calgarský kouč Darryl Sutter, zcela oproti svým zvykům, před novináři ve středu zahlásil: "Ze všech kluků, co se perou o místo v hlavním mužstvu, je tím, kdo ukázal, že na to má."

Čtyřiadvacetiletý čahoun zrovna vystřihl parádní vystoupení. Ač Plameny prohrály 2:3, Vladař se blýskl 37 zákroky. "Předvedl nám, že může chytat na této úrovni, že může chytat v NHL," chválil letní posilu náročný doyen Sutter.

Vladař si může gratulovat, získal si trenérovu důvěru. Do sezony vstoupí jako dvojka Švéda Jacoba Märkströma. jehož pro roli gólmana číslo 1 předurčuje nejen výkonnost, ale také vysoká stropová zátěž (rovných šest milionů dolarů).

V Calgary věděli, že riskují, když se rozhodli nepřivést některého z ostřílených brankářů a vsadit na dravé mládí, nicméně vše, co zatím viděli v podání Vladaře, se jim zamlouvalo. Nikde není psáno, že bude odchovanec Kladna zářit, stejně tak ale nemusí pohořet.

Je to n něm. Má životní šanci, teď už ji jen proměnit se suverenitou, s jakou to umí z levého kruhu Alex Ovečkin. Před tréninkovým kempem neměl silácké řeči, chtěl se soustředit na chytání.

"Trenérova slova mě moc těší, jsem rád za příležitost. Teď pro mě začíná opravdová dřina," prohodil poté, co se dozvěděl o Sutterově chvále.

Jak se vůbec do kabiny Plamenů dostal? Šlo o výměnu s Bostonem. Udála se 28. července a opačným směrem putovalo 3. kolo v příštím draftu.

Vladař zaujal generálního manažera Brada Trelivinga třeba tím, že dlouhodobě exceloval na farmě (před dvěma lety měl nejlepší statistiky v celé AHL, kryl tehdy 93,6 % střel soupeřů a průměrně inkasoval jen 1.79 gólu).

"Říkal jsem si, že je ve věku, kdy už má na to udělat další krok," přidal GM další důvod, proč Vladaře získal. Zatím si může gratulovat. Ty nejnáročnější zkoušky ovšem nástupce Davida Ritticha teprve čekají.

