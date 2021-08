Brankoviště vyřešeno. Predators nyní cílí na Forsberga

Je až neskutečné, jak rychle se mohou měnit vize jednotlivých organizací. Ještě v průběhu uplynulé sezony byli Predators pasováni do role jasného prodejce. Bídná forma, vyhlídky na play off nulové. V zásobě navíc byli zajímaví hráči, kteří se dali výhodně zobchodovat. Nakonec se tak ale nestalo a Nashville se díky skvělým výkonům do vyřazovací části prodral.

A částečný úspěch má jasný důsledek, a sice hlad po další dlouhé cestě v play off.

Když se před uzávěrkou přestupů 2021 mluvilo o největších jménech, která by mohla změnit působiště, hráči Predators vyčnívali.

Hojně zmiňován byl obránce Mattias Ekholm, jenž nakonec zůstal. A v Nashvillu by byli rádi, kdyby zůstal ještě déle. Po příští sezoně mu totiž končí smlouva a podle slov generálního manažera Preds by se organizace z Tennessee ráda dohodla se švédským bekem na nové.

„S Mattiasovým agentem jsem mluvil v pondělí. Ještě tento týden bychom chtěli rozjet jednání,“ cituje Davida Poilea, šéfa Predators, oficiální web ligy.

Ekholm bude v sezoně 2021/22 “dohrávat“ stávající kontrakt, který podepsal na podzim roku 2015. Jeho roční plat činí 3,75 milionů dolarů, s jistotou si tak polepší.

Dalším borcem, který čeká na smlouvu, je klíčový útočník Nashvillu Filip Forsberg. U něj je situace totožná jako u Ekholma. Vstupuje do posledního roku současné smlouvy a těší se na další a zase o něco štědřejší. Momentálně bere šest milionů dolarů ročně.

„S Filipem a jeho týmem plánujeme mluvit před začátkem tréninkového kempu,“ potvrdil Poile. „Chceme vědět, jakou mají představu. Tihle dva jsou pro nás teď priorita.“

„Moc to nemusím, je to byznys,“ řekl k jednání o nové smlouvě samotný Forsberg. „Společně s mými agenty to budeme muset všechno probrat s vedením organizace. Zatím jsem si v Nashvillu užil každičkou minutu a nevidím důvod, proč by tomu tak nemělo být i v budoucnu. O prodloužení mám zájem.“

I když Nashville v létě opustila dvě velká jména v podobě Ryana Ellise a Viktora Arvidssona, chce si být Poile jistý, že to s ambicemi týmu nezamává. Dle jeho slov chtěl svůj celek trochu osvěžit.

„Filip s Mattiasem musí věřit tomu, co tady děláme,“ vysvětloval Poile. „Mluvil jsem o tom s nimi hned po konci sezony a jsem si jistý, že se o tom ještě pobavíme přímo u jednání.“

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+