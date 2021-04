Boston čeká šlágr s Pittsburghem v atraktivním čase, na programu další tři zápasy

Už ve 21 hodin započne nedělní program v zámořské NHL a tento start obstará velmi atraktivní duel mezi Pittsburghem a Bostonem. Souboj těchto dvou celků bude v nedělním programu prvním z celkem tří v rámci Východní divize. O půlnoci přivítají Flyers na svém ledě Devils a Rangers se střetnou se Sabres. Posledním duelem programu bude klání mezi Tampou a Columbusem.

21:00 Pittsburgh Penguins - Boston Bruins

Už sedmý vzájemný zápas spolu odehrají hokejisté Pittsburghu a Bostonu, a to v atraktivním čase už od 21 hodin. Jedná se o další z důležitých klání v rámci Východní divize. Penguins mohou navýšit své vedení na čele této skupiny, na druhé straně Bruins mají šanci stáhnout ztrátu na třetí Islanders, na něž aktuálně ztrácí tři body.

V lepší herní pohodě do utkání vstoupí domácí. Ti mají za sebou tři úspěšné souboje proti New Jersey, v nichž posbírali 6 bodů se skóre 16:9. O něco méně se vedlo Bostonu na ledě Buffala. Po dvou výhrách totiž v posledním duelu favorité padli po přestřelce 4:6. Jak ale naznačují vzájemné souboje z této sezony, Boston na Tučňáky umí a vyhrál doposud 4 ze 6 odehraných klání.

00:00 Philadelphia Flyers - New Jersey Devils

O půlnoci středoevropského času odstartují další zámořské zápasy. Philadelphia na svém ledě přivítá New Jersey, které prochází ohromnou krizí a prohrálo už devět zápasů v řadě. Ač ani předchozí průběh sezony nebyl příliš vydařený, současná černá série Devils odsoudila na vůbec předposlední místo v celé lize, když horší je už jen Buffalo.

Pro Flyers je to tak ideální soupeř k získání dvou bodů. Ani ty ovšem Letcům už nejspíš v boji o play-off nepomohou. Ztráta Philadelphie na postup činí hned 11 bodů, přičemž do konce základní části jí zbývá odehrát už jen devět utkání. Prakticky by domácí museli všechno vyhrát a ještě doufat, že Boston a Rangers budou prohrávat.

00:00 New York Rangers - Buffalo Sabres

Právě Rangers budou součástí dalšího zápasu. Na svém ledě přivítají Sabres a duel je pro ně klíčový (a to už ve zbytku sezony pro ně bude každý zápas). Ztrácí totiž na postup do play-off 6 bodů a mají odehráno o dva zápasy víc než čtvrtý Boston. Potřebují tak sbírat výhry jako na běžícím pásu, jestli chtějí ještě usilovat o proniknutí do vyřazovacích bojů.

Naopak Buffalo, které je v celé lize poslední, už má po sezoně a pouze ji dohrává.

01:00 Tampa Bay Lightning - Columbus Blue Jackets

Tampa Bay stále bojuje o vítězství v Centrální divizi, byť na vedoucí Carolinu ztrácí už 4 body. Prozatím ovšem mají Blesky dost prostoru k tomu, aby svou ztrátu dotáhly a něco s pořadím v divizi udělaly. Souboj s Columbusem je přitom k zisku bodů ideální.

Blue Jackets jsou v Centrální divizi poslední, prohráli 8 zápasů v řadě, hrají tzv. pod dekou a k tomu prohráli i poslední dva vzájemné zápasy se svým dnešním soupeřem, včetně svého doposud posledního vystoupení, při němž v noci na pátek podlehli Tampě 1:3.

