Blýská se na lepší časy Jezdců z New Yorku?

Newyorští Jezdci před sezónou rozhodně nebyli pasováni do role týmu, který by se měl v nabité Východní divizi umístit na příčkách zaručující play off. Ze slabší trojice v divizi mají však Newyorčané k play off nejblíže a rozhodně ještě nemusí házet flintu do žita. Do zápasového tempa se v nedávné době vrátil Artěmij Panarin, Igor Šesťorkin už hlásí návrat na led a zanedlouho se k týmu připojí také Vitalij Kravcov, jenž je nyní po příletu z Ruska v karanténě.

Zřejmě každý hokejový fanoušek zaznamenal poslední zápas New Yorku Rangers, který rozstřílel Letce z Philadelphie poměrem 9:0. Naprosto nevídaná byla druhá perioda zápasu, ve které se Jezdci prosadili hned sedmkrát, což rozhodně nebývá na pořadu dne pravidelně. Úsměvný na celé situaci je fakt, že během zápasu nestáli na střídačce tradiční trenéři Newyorčanů, bylo tomu tak vinou covidového protokolu. „Být součástí týmu během takového zápasu je nezapomenutelné. Jednoznačně to ze všech mých trenérských vzpomínek bude jedna z těch úplně nejvýraznějších,“ komentoval celou situaci Kris Knoblauch, který zastoupil Davida Quinna na střídačce Jezdců.

Kris Knoblauch je hlavním trenérem farmy New Yorku Rangers, tedy klubu Hartford Wolf Pack. S Rangers však zůstane nadále i přes víkend, během kterého se Newyorčané utkají dva dny po sobě s Washingtonem, který je nyní v nejlepší formě z celé ligy. Knoblauchovi pomáhají během této neobvyklé situace také Gord Murphy a generální manažer klubu Chris Drury, tito dva dělají prvnímu zmíněnému asistenty. Obránce Ryan Lindgren si spolupráci s trenéry pochvaloval a zmínil, že výsledek proti Philadelphii je rozhodně také jejich zásluha.

Jezdci si v nedávné době prošli mini krizí, během které přišly tři porážky v řadě. Poté se však do zápasů zapojil také Artěmij Panarin, který je naprosto stěžejním hráčem Davida Quinna. Ruský útočník jistě naplnil očekávání fanoušků, kteří „breadmana“ milují. V předešlém ročníku Panarin získal v devětašedesáti zápasech neuvěřitelných devadesát pět kanadských bodů. V letošní sezóně si zatím připsal sedmnáct startů, během kterých zaznamenal čtyřiadvacet bodů. Panarin je naprosto klíčový pro přesilovku Rangers a pokud už nebude muset v letošní sezóně vynechávat zápasy, tak se klidně může stát, že bude základním stavebním kamenem při honbě Rangers za play off. Po svém návratu do sestavy si ve třech utkáních připsal dva góly a čtyři asistence.

Druhým klíčovým hráčem by měl být první centr Mika Zibanejad, jenž se však v dosavadní části sezóny trápil. Po návratu Panarina si však švédský forvard připsal tři branky a pět asistencí ve třech zápasech, což by jej mohlo nakopnout k lepším výkonům. Vždyť v předešlé sezóně nasázel neuvěřitelných čtyřicet jedna branek za sedmapadesát utkání, což je úctyhodná bilance při tak malém počtu utkání.

Nejproduktivnějším hráčem Jezdců v letošní sezóně je zatím trochu překvapivě Pavel Bučněvič, který nejspíš prožije svou nejúspěšnější sezónu v kariéře, když za odehraných dvacet sedm zápasů získal šestadvacet kanadských bodů. Jeho kariérní maximum je rok staré, když si během minulého ročníku připsal šestačtyřicet bodů. Bučněvič hrává po většinu sezóny ve formaci s Chrisem Kreiderem a Mikou Zibanejadem a z tohoto tria je nejproduktivnější právě ruský forvard.

K týmu se v následujících dnech připojí také další ruský útočník Vitalij Kravcov, který podle domluvy po vyřazení Čeljabinsku z play off dorazil do New Yorku, kde zanedlouho prožije své první minuty na ledě se znakem Rangers na hrudi. Kravcov si v Čeljabinsku připsal šestnáct gólů a osm asistencí během čtyřiceti devíti zápasů, ze kterých většinu odehrál po boku Lukáše Sedláka a Tomáše Hyky. Fanoušci Rangers se nechali slyšet, že by mladého ruského útočníka rádi viděli ve formaci s Panarinem a Ryanem Stromem, ale zajímavá by jistě mohla být také spolupráce s Filipem Chytilem nebo s jedním z dalších mladíků v týmu, Kaapem Kakkem nebo Alexisem Lafrenierem.

Další výbornou zprávou je fakt, že po poranění třísel se gólman Igor Šesťorkin už několikrát objevil na ledě a z tábora Jezdců se ozývá informace, že by se ruský gólman mohl už během víkendu postavit mezi tři tyče, ale nechme se překvapit.

Jmenovitě mají Newyorčané rozhodně velmi silný a také perspektivní tým. Zdá se, že je pouze otázkou času, kdy se Rangers opět stanou týmem, který se bude pravidelně dostávat do bojů o Stanley Cup. Klíčová však bude práce s mladými hráči, kterých je v tomto týmu opravdu mnoho. Nejstarším pravidelně nastupujícím hráčem je dvaatřicetiletý Brendan Smith, jenž je jediným třicátníkem v následně uvedené soupisce.

Možná základní sestava Rangers (věkový průměr 24,8 let):

Kreider – Zibanejad – Bučněvič

Panarin – Strome – Kravcov

Lafreniere – Chytil – Kakko

Lemieux – Rooney – Blackwell

Lindgren – Fox

Miller – Trouba

Hájek – Smith

Šesťorkin - Georgijev

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+