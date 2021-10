Bitva o Floridu i Voráček proti Filipům. „Staré známé“ vyzve Arvidsson

Minnesota, Edmonton, San Jose, Columbus, Florida, Buffalo a New Jersey budou v noci z úterý na středu hájit stoprocentní bodovou úspěšnost. Naopak týmy Islanders, Montrealu, Winnipegu a Nashvillu by si rády do tabulky připsaly své první body. NHL má na programu dalších 11 zápasů, přičemž šest z nich začne už hodinu po půlnoci. Nabitý den uzavře souboj mezi Edmontonem a Anaheimem.

Hokejisty Buffala čeká třetí domácí utkání v sezoně. Nejhorší tým loňské základní části má za sebou povedený vstup, přehrál totiž 5:1 Montreal a posledně i Arizonu 2:1 po nájezdech. Šavlím se do cesty postaví Vancouver, který na svém venkovním tripu posbíral tři body ve třech zápasech. Oba celky se střetnou poprvé po více než dvaadvaceti měsících.

Na jaře si mohli fanoušci užít hned šest bitev o Floridu už v prvním kole play-off. Panteři šli do vyřazovacích bojů s více body na kontě, jenže pozdějšímu vítězi Stanley Cupu z Tampy nakonec podlehli 2:4 na zápasy. Ambice obou týmů jsou také v letošní sezoně vysoké.

Blesky sice vyhrály oba své venkovní duely, avšak moc dobře ví, že budou muset zapracovat primárně v obraně. Inkasovaly totiž už třináctkrát, což není dobrá vizitka vzhledem k tomu, že se proti nim postaví ofenzivně velice plodná Florida.

Montreal se nenachází v dobrém rozpoložení. Zatím se trápí především v ofenzívě, neboť v prvních třech zápasech vstřelil pouhé tři branky. Finalistům uplynulého play-off se do cesty postaví Žraloci ze San Jose, kteří na úvod i díky dvěma kanadským bodům Tomáše Hertla přemohli Winnipeg.

Krátce po 1:00 začne hrát i New Jersey se Seattlem, Pittsburgh s Dallasem a Washington s Coloradem. Voráčkův Columbus se představí poprvé venku. Střetne se s Detroitem, jenž se znovu bude moct opřít o služby Filipů Zadiny a Hronka.

Velký příběh nabídne utkání mezi Nashvillem a Los Angeles. Na led svého bývalého zaměstnavatele vyjede poprvé v roli hosta švédský útočník Viktor Arvidsson. Králům by velice rád pomohl k druhému vítězství v sezoně, avšak Nashville už nutně musí bodovat. Obě domácí klání Predátoři o gól prohráli.

Nepříliš povedený vstup do sezony zažili i Ostrované. Jindy defenzivně velmi dobře organizovaní Islanders inkasovali ve dvou zápasech 11 branek, což na tváři jejich trenéra Barryho Trotze jistě přidělalo nějaké vrásky navíc. O své první body v sezoně se poperou v Chicagu, který se po třech venkovních prohrách těší na úvodní domácí zápas.

Dosud stoprocentní Minnesota hostí Winnipeg, jenž oba venkovní duely prohrál. Nejpozději se začne hrát v Edmontonu, který bude v souboji s Anaheimem favoritem, přestože Kačeři mohou být s úvodem sezony spokojení. Minulou noc si po prohře s Minnesotou spravili chuť, na ledě Calgary uspěli po nájezdech.

01:00 Buffalo Sabres – Vancouver Canucks

01:00 Montreal Canadiens – San Jose Sharks

01:00 New Jersey Devils – Seattle Kraken

01:00 Pittsburgh Penguins – Dallas Stars

01:00 Tampa Bay Lightning – Florida Panthers

01:00 Washington Capitals – Colorado Avalanche

01:30 Detroit Red Wings – Columbus Blue Jackets

02:00 Chicago Blackhawks – New York Islanders

02:00 Minnesota Wild – Winnipeg Jets

02:00 Nashville Predators – Los Angeles Kings

03:00 Edmonton Oilers – Anaheim Ducks

