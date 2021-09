Berube o Tarasenkovi: Může se k nám připojit, budu se k němu chovat jako k ostatním

Jsou tomu dva měsíce, co vyšla zpráva, že Vladimir Tarasenko požádal vedení St. Louis o výměnu. Přestože se v zákulisí objevovaly různé zvěsti, devětadvacetiletý Rus stále zůstává hráčem Bluesmanů. K celé situaci ohledně klíčového útočníka týmu se vyjádřil trenér Craig Berube.

„Očekávám, že za nás bude hrát i v následující sezoně. Ano, požádal o výměnu, ale budu se k němu chovat stejně jako k ostatním našim hráčům,“ prohlásil trenér, jenž St. Louis dovedl v roce 2019 k historicky jedinému Stanley Cupu.

Jako první o Tarasenkově žádosti k výměně napsal zámořský novinář Jeremy Rutherford na začátku července. Později se ukázalo, že jeho zprávy mylné nebyly. Hvězdného křídelníka v posledních letech trápily zdravotní patálie, kvůli nim za uplynulé dva ročníky odehrál pouhých 42 střetnutí. Vynechal většinu základní části minulé i předminulé.

Změna prostředí by Tarasenkovi pomohla hlavně po psychické stránce. Celou svou dosavadní kariéru totiž odehrál právě v St. Louis.

„Nikdy nevíte, co se v hokeji stane. Vladimir nám v minulých letech tolikrát pomohl, že nemám jediný důvod jej teď odepisovat. V týmu bude mít svou roli jako vždy. Interně si vše vyřešíme,“ doplnil pětapadesátiletý stratég.

Co dále má ruskému špílmachrovi v plánu říct? „Každý může ovládat hodně věcí, ale jsou i takové, se kterými nemůžeš dělat vůbec nic. Soustřeď se jen na to, co ovládat můžeš.“

Hůl nad Tarasenkem se tedy lámat nebude. Vždyť vedení Blues svému útočníkovi chtělo vyjít maximálně vstříc i v tom, že si jej nechránilo před expanzivním draftem Seattlu. Nováček NHL si ale z tábora St. Louis vzal šikovného obránce Vinceho Dunna.

Tarasenko se podle posledních zpráv zapojil do tréninkového procesu svého současného zaměstnavatele. U St. Louis má smlouvu do léta 2023 za 7,5 milionu dolarů ročně.

„V NHL je mnoho hráčů, kteří požádali o výměny. Mou odpovědností je dělat pro celou organizaci jen to nejlepší. Pokud by to mělo znamenat, že Vladimir zůstane, tak se nic dít nebude. Snažím se dělat to nejlepší pro Blues i pro Vladimira,“ dodal generální manažer Doug Armstrong.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+