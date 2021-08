Ber, nebo dostaneš víc! Manažeři klubů rozdávají obráncům pořádné balíky

Málokdo tušil, že se letos v létě roztrhne až takový pořádný pytel s novými a velmi lukrativními smlouvami pro elitní obránce. I možná ten úplně nejlepší bek celé NHL Victor Hedman bude jen tiše závidět miliony dolarů na účtech Setha Jonese, Dougieho Hamiltona, Darnella Nursea, Mira Heiskanena, Zacha Werenského a Calea Makara.

První zajímavé kontrakty padaly už v polovině července. Velký ohlas vyvolala především smlouva pro Setha Jonese. Někteří si při jejím zveřejnění ťukali na čelo, ti druzí byli naopak shovívavější. Robustní zadák si po vypršení stávajícího kontraktu přijde až do sezony 2029/2030 na 9,5 milionu ročně.

Šestadvacetiletý obránce odehrál posledních pět sezon za Columbus. Jeho přínos byl obrovský. Kromě produkce mnoha kanadských bodů trávil na ledě i velkou porci minut, avšak uplynulý ročník nebyl v jeho podání až tak povedený, jak se možná čekalo. Modrokabátníkům to vůbec nešlapalo.

Jonese si vyhlédlo Chicago, které má za cíl se už v následující sezoně dostávat postupnými krůčky zpět mezi elitu NHL. Chtělo jej opravdu moc, vždyť za něj bylo schopno obětovat i talentovaného Adama Boqvista. Jakmile získalo na hvězdného obránce práva, okamžitě si jej pojistilo nečekaně vysokou smlouvou.

Podobně je na tom Darnell Nurse. Šestadvacetiletý obránce si za rok přilepší ze svých dosavadních 5,6 milionu USD na 9,25 milionu dolarů. Bude je brát až do konce sezony 2029/2030.

Nurse se v minulých sezonách zařadil mezi klíčové beky Edmontonu, jehož barvy bude hájit ještě několik dalších let. Otázkou zůstává, jestli to Olejáře v celkovém měřítku spíše neoslabí. Edmonton má ve svém kádru Connora McDavida a Leona Draisaitla, kteří si své peníze bezesporu zaslouží, jenže odkrojit dalších několik milionů dolarů na Nurseovi, to se zdá být velkým riskem.

Hned z několika adres si mohl vybírat Dougie Hamilton, v létě se totiž stal nechráněným volným hráčem. Byl zřejmě nejlákavějším volným obráncem na trhu, čehož využilo New Jersey, které mělo pod platovým stropem dostatek finančních prostředků.

Hamiltona si Ďáblové pojistili na sedm let. Budou mu platit 9 milionů dolarů ročně, přičemž na něm hodlají postavit svou defenzívu pro příští sezony. Hamilton už v Carolině ukázal, že stěžejní roli zvládá na jedničku. Nicméně i tady se nabízí otázka, jestli se svému novému zaměstnavateli vyplatí i na konci sedmiletého kontraktu. Elitní bek totiž nedávno oslavil své osmadvacáté narozeniny.

I mladší beci měli v létě pré. Dallas si pojistil služby Mira Heiskanena na osm let za 8,45 milionu dolarů ročně. Předpoklady jsou ve finském zadákovi obrovské. Teď jde jen o to, aby byly bohatě naplněny v následujících letech. Pakliže tomu tak bude, za tuto smlouvu si bude vedení Stars gratulovat.

Cale Makar odehrál v NHL jen dvě sezony. V nich ale pořádně prokázal svůj um a kvalitu. Například v loňské sezoně sbíral bod na zápas, a pokud by Coloradu na 12 utkání základní části nechyběl, určitě by se stal nejproduktivnějším bekem soutěže právě on.

Dvaadvacetiletý rodák z Calgary je pro svůj tým nepostradatelný, a proto je pochopitelné, že si po skončení nováčkovské smlouvy řekl o pořádný balík. Konkrétně bude brát 9 milionů dolarů ročně až do roku 2027.

Na suchu rozhodně nezůstal ani Zach Werenski. Po odchodu Jonese na něm chtějí Blue Jackets postavit defenzívu. To potvrdili i předloženou smlouvou, která Werenskému od sezony 2022/2023 vynese 9,583 milionu dolarů za rok. Takový plat bude dostávat šest let.

Od léta 2022, kdy se všechny zmíněné smlouvy začnou plnohodnotně započítávat, se Jones, Nurse, Hamilton, Heiskanen, Makar a Werenski zařadí do elitní desítky nejlépe placených obránců ligy. Mezi ně se vejdou pouze Alex Pietrangelo z Vegas, Roman Josi z Nashvillu, Drew Doughty z Los Angeles a Erik Karlsson ze San Jose.

Právě Karlsson je, a asi ještě dlouho bude, nejlépe placeným zadákem ligy. Jeho výkonnost v San Jose ale zatím tak úplně neodpovídá ročnímu přijmu. Případ Karlsson je bez debat zdviženým prstem pro manažery ostatních klubů, nikdo totiž nechce opakovat stejné chyby. To, jestli se chyby opakovaly i při letošním uzavírání smluv, ukáže až čas.

