Arizona už potřebuje zabrat, do cesty se jí postaví silná Carolina. Hrát se bude pět utkání

Program z neděle na pondělí bude skromnější než v posledních dnech, přesto se můžeme těšit na porci pěti utkání. Úvodní buly zápasu Carolina – Arizona padne už v 18:00. O čtyři hodiny později se střetne Zachovo New Jersey s Voráčkovým Columbusem, přičemž mezitím se začne hrát i v Los Angeles a Anaheimu. Seattle vyzve Rangers dvě hodiny po půlnoci.

Rozjetá Carolina přivítá trápící se Arizonu. Zatímco Hurricanes jsou i nadále stoprocentní a zároveň prožívají nejlepší vstup do sezony v historii klubu, Coyotes se krčí na posledním místě celé soutěže s jediným bodem na kontě.

Z kádru Caroliny můžeme vypíchnout Andreje Svečnikova se Sebastianem Ahem, kteří se už dostali na dvouciferný počet kanadských bodů. Uplynulé střetnutí Arizony na ledě Washingtonu odchytal Karel Vejmelka, jenž dlouho držel Ovečkina a spol. na nule, prohře 0:2 ale nezabránil. Nastoupí do branky i tentokrát?

Při sledování zápasů Anaheimu se diváci nudit nemohou. Kačeři dosud v devíti duelech nastříleli 27 branek, což je čtvrté nejvyšší číslo v konferenci. Defenzívě to však skřípe, Anaheim totiž inkasoval už 33 gólů. Do duelu s Montrealem nejde v nejlepším rozpoložení, neboť padl už šestkrát za sebou.

Finalistovi loňského ročníku se však také nedaří. Montreal sice v nedávné době zdolal Detroit i San Jose, avšak minulé utkání na ledě Los Angeles nezvládl v poměru 2:5. Canadiens se stále nemohou odpoutat ze dna Východní konference.

Poslední vzájemný střet Los Angeles s Buffalem se datuje do prosince 2019. Šavle začaly sezonu nad očekávání dobře, přestože stále nemohou počítat se službami dlouhodobě indisponovaného Jacka Eichela. Kromě něj budou Buffalu chybět i Jokiharju s Mittelstadtem, avšak i Krále trápí početná marodka, na níž se objevuje kupříkladu Drew Doughty.

Hokejisté New Jersey vstoupí do utkání s Columbusem povzbuzení vítězstvím na ledě Pittsburghu. S Tučňáky to bylo drama, které rozhodl tři minuty před koncem řádné hrací doby Jesper Bratt z nařízeného trestného střílení. Columbus naopak poslední duel prohrál, newyorským Jezdcům podlehl 0:4. Jak dopadne souboj dvou osmibodových celků?

Jako poslední má NHL na programu utkání mezi Seattlem a New Yorkem Rangers. Favoritem budou hosté, kteří zvládli hned pět z uplynulých šesti utkání. Ani Krakeni na tom ale nejsou špatně. Po čtyřech porážkách za sebou zabrali, v minulých bitvách totiž přemohli Montreal i Minnesotu.

18:00 Carolina Hurricanes – Arizona Coyotes

21:00 Anaheim Ducks – Montreal Canadiens

21:00 Los Angeles Kings – Buffalo Sabres

22:00 New Jersey Devils – Columbus Blue Jackets

02:00 Seattle Kraken – New York Rangers

