Andrej Svečnikov blízko nové smlouvy v Carolině. Jak je na tom jeho brácha Jevgenij?

Je to jeden z nejhorších pocitů, co může hokejista zažít. Nepodepsat žádnou smlouvu pár týdnů po otevření trhu, to není nic příjemného. Vždyť jde o živobytí! Chtělo by se říct, že podobné starosti mají nyní bratři Svečnikovové, kteří jsou stále bez smlouvy. Není tomu ale úplně tak. Mladší Andrej má novou smlouvu s Carolinou téměř jistou, jeho sourozenec se prý líbí Winnipegu.

Mohlo by se zdát, že Carolina na svůj klenot zapomněla. Během letního přestupového období přivedla hned čtrnáct nových hráčů, ale smlouva pro budoucnost organizace stále nikde.

Novináři ze zámoří však tlumí paniku. Není otázkou jestli, ale kdy. Jak mnoho z žurnalistů dodává, Svečknikov je chráněným volným hráčem, tudíž není kam spěchat. A jak ukázaly minulé roky, smlouvy pro mladé hvězdičky jsou tahanice o každičký dolar. Mladí borci totiž požadují vysoké částky.

Přesně tak tomu bude i u Svečnikova. Toho si z druhého místa vybrali Hurricanes v roce 2018 a rozhodně neprohloupili. Nejen, že se chytnul téměř hned a dokázal vstřelit 59 branek a nasbírat 81 asistencí. Hlavně za celé tři sezony zmeškal jeden jediný zápas základní části. Stalo se tak letos na jaře, kdy dostal v posledním kole volno.

Organizace z Raleighu by údajně chtěla dlouhodobější kontrakt, nicméně smysl by dával například tříletý, tzv. přemosťovací. Svečknikov za sebou totiž má slabší sezonu, takže by během dvou nebo tří let mohl ukázat, že je opravdu hvězdou. Ať už bude kontrakt dlouhý, jak chce, víceméně všechny zdroje se shodují na rozmezí 7-8 milionů dolarů ročně.

Nutno dodat, že v Carolině mají už všechny opory podepsané. Jediný, kdo zbývá, je právě Svečkinov.

To Andrejův bratr Jevgenij žije ve větší nejistotě. I když byl stejně jako jeho brácha draftován v prvním kole, nikdy se výrazněji nechytil.

Zatím u jeho jména najdeme 41 odehraných utkání, pět branek a sedm asistencí. Na celkově devatenáctý výběr draftu velká slabota, nicméně v uplynulé sezoně ukázal v barvách Detroitu záchvěvy talentu.

Red Wings o něj ale zájem neprojevili. Naštěstí pro čtyřiadvacetiletého hokejistu se našel někdo, kdo by zájem měl. Útočné řady by mohl rozšířit ve Winnipegu.

